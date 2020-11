Cts: "Natale? Non fatevi illusioni..." Miozzo: "Maratona sarà molto più lunga"

"Abbiamo davanti una maratona che non si concludera' il 25 dicembre, ma molto piu' avanti. Se tutti insieme spegnessimo un po' le luci delle aspettative, saremmo di grande aiuto al sistema e a quanti sperano di far ripartire la vita economica e sociale del Paese per quella data. Se saremo rigorosi con noi stessi saremo di grande aiuto per eliminare al piu' presto i limiti alle nostre liberta'. C'e' pero' un'emergenza che dobbiamo affrontare subito ed e' quella delle scuole. Molti politici hanno scelto di sacrificare la scuola come segnale di efficiente reazione in risposta all'emergenza". Cosi' il coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts) Agostino Miozzo su 'Il Corriere della sera', dove fa presente che le nuove misure "sembra stiano dando qualche risultato". "Per la stragrande maggioranza dei bambini, i vantaggi di tornare in classe superano di gran lunga il basso rischio di ammalarsi di coronavirus e le scuole possono intervenire per ridurre ulteriormente i rischi - osserva - la scuola e' comunque un ambiente protetto, controllato, dove insegnanti e personale obbligano i ragazzi al rispetto di severe regole comportamentali". La didattica a distanza e' "uno strumento di eccezionale utilita' da utilizzare in situazioni di vera emergenza e soprattutto per periodi limitati". Oltre a quelli affezionati alla movida, "chiediamoci anche quanti sono i giovani che da settimane o mesi non escono piu' di casa, rifugiati nel buio della loro stanza davanti ad uno schermo del pc per ore ed ore, vittime di quella ormai famosa 'sindrome della capanna' che genera paure, ansie, insonnie e tante altre patologie della mente. Fra qualche tempo, ad emergenza Covid superata, vedremo i disastri provocati".