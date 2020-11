Irpinia e Sannio pregano per i frati colpiti dal Covid Situazione preoccupante a San Giovanni Rotondo nel convento di San Pio

Irpinia e Sannio, terra di Padre Pio a partire da Pietrelcina paese sannita in cui il 25 maggio 1887 è nato il santo dei miracoli, insieme ai luoghi simbolo del suo passaggio come Morcone, Montefusco, Gesualdo pregano per i frati cappuccini del convento di San Giovanni Rotondo colpiti dal Covid-19. Sono tantissimi i gruppi di preghiera presenti in Campania molto legati al frate delle stimmate.

E' stato l'Arcivescovo di Vieste-Manfredonia-San Giovanni Rotondo Franco Moscone, nonché presidente della Casa Sollievo della Sofferenza a direttore generale dei gruppi di preghiera di Padre Pio acomunicare ieri attraverso Padre Pio Tv la chiusura del convento e la celebrazione delle messe a porte a chiuse.

"Non ci tocca salvare il credo ma i credenti, non ci tocca salvare la pratica ma i praticanti. La chiusura è uno strumento di salvaguardia e di coerenza con la realtà. La situazione è drammatica.Tutta la comunità eccetto tre fratelli sono al momento contagiati, molti con sintomi. Inoltre tutta la provincia religiosa ha grandi problemi perché ci sono molti fratelli contagiati che non possono venire ad aiutare in queso momento il santuario".

E' la prima volta nella storia che un'emergenza del genere colpisce il convento pugliese. Ma la comunità religiosa foggiana è stata la prima ad adottare, anche nel Santuario dell'Incoronata, misure di prevenzione rigide, a febbraio, prima ancora che scoppiasse la pandemia in tutta la sua irruenza.