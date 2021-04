Pasqua blindata: Italia in zona rossa, le regole da seguire Coprifuoco, ok a visite a parenti e amici. Grigliate e pic nic: il divieto è totale

Sarà, per il secondo anno di fila, una Pasqua blindata. L'Italia è tutta zona rossa, fino a domani, 5 aprile, a causa dell'emergenza Covid e sebbene non si tratti di un vero e proprio lockdown come quello del 2020, numerose sono le limitazioni in vigore e le regole da seguire?

In ogni regione resta invariato il coprifuoco tra le 22 e le 5, salvo motivi di lavoro, di salute o urgenze, da giustificare con l'autocertificazione. Non è possibile spostarsi tra regioni se non per motivi di di lavoro, di salute o per urgenze, giustificati con l'autocertificazione.

E' consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle seconde case, tuttavia in Sardegna, Valle d'Aosta, provincia autonoma di Bolzano, Campania, Toscana e Sicilia sono state emesse delle ordinanze con ulteriori restrizioni. In particolare in Campania, vietati spostamenti verso le seconde case anche ai residenti. E' possibile fare visita a parenti, una volta al giorno tra le 5 e le 22. Le persone devono essere al massimo due e possono comunque portare con se' i figli minori di 14 anni o persone con disabilita' conviventi. Chiusi ristoranti, sì all'asporto e il domicilio. A messa con l'autocertificazione e in una chiesa vicino casa,

I viaggi all’estero restano consentiti ma, chi parte, dovrà sottoporsi alle misure richieste dai Paesi di destinazione. Prima di rientrare in Italia dovrà fare un tampone e sottoporsi a 5 giorni di quarantena, al termine dei quali dovrà ripetere il test. Le passeggiate sono ammesse, in quanto attivita' motoria, esclusivamente vicino la propria abitazione. L'attivita' motoria all'aperto e' consentita solo se svolta individualmente e a distanza di almeno un metro da un'altra persona.

Grigliate e picnic: il divieto è totale. Off-limits parchi, spazi verdi, ville, giardini, spiagge, per scongiurare assembramenti.