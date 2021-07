Covid, Cartabellotta: "Siamo entrati nella quarta ondata" Incrementi di nuovi casi di variante delta

Il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE rileva nella settimana 21-27 luglio 2021, rispetto alla precedente, un incremento di nuovi casi (31.963 vs 19.390) e decessi (111 vs 76). In aumento anche i casi attualmente positivi (70.310 vs 49.310), le persone in isolamento domiciliare (68.510 vs 47.951), i ricoveri con sintomi (1.611 vs 1.194) e le terapie intensive (189 vs 165). In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni: decessi: 111 (+46,1%), terapia intensiva: +24 (+14,5%), ricoverati con sintomi: +417 (+34,9%), isolamento domiciliare: +20.559 (+42,9%). Nuovi casi: 31.963 (+64,8%), casi attualmente positivi: +21.000 (+42,6%).

Continuano a salire, dichiara Nino Cartabellotta, i nuovi casi settimanali, sottostimati dall'insufficiente attività di testing e dalla mancata ripresa del tracciamento dei contatti, reso sempre più difficile dall'aumento dei positivi. Infatti, a fronte ad un'impennata del rapporto positivi-persone testate, la media mobile dei nuovi casi ha subito una flessione nell'ultima settimana. Il virus circola più di quanto documentato dai nuovi casi identificati: di fatto siamo entrati nella quarta ondata. Nella settimana 21-27 luglio, rispetto alla precedente, in tutte le Regioni eccetto il Molise si rileva un incremento percentuale dei nuovi casi e in 40 Province l'incidenza supera i 50 casi per 100.000 abitanti. Dopo 15 settimane di calo, tornano a salire anche i decessi: 111 nell'ultima settimana, con una media di 16 al giorno rispetto agli 11 della settimana precedente.