Digitalizzazione Imprese: un’opportunità per le aziende campane

Da qualche tempo ormai si sente parlare di digitalizzazione delle imprese, non sempre però i titolari di aziende hanno ben chiaro di che cosa si tratti e di quali opportunità dischiuda. Spesso si confonde la digitalizzazione d’impresa con la digitalizzazione dei documenti aziendali. Quest’ultima, però, è solo una parte del progetto ben più ampio della digitalizzazione d’impresa.

Digitalizzazione imprese: che cos’è

Per digitalizzazione di impresa si intende il processo di implementazione di strumenti e tecnologie digitali che possano incrementare l’efficienza aziendale ed aprire le aziende ai mercati digitali.

Digitalizzazione: come fare

Il processo di digitalizzazione di un’azienda passa per:

- Implementazione di software gestionali che aumentino l’efficienza organizzativa e agevolino il work flow all’interno dell’azienda.

- Soluzioni cloud per la gestione di archivi e data center che permettono di connettersi facilmente da ogni luogo, garantendo organizzazioni di lavoro più flessibili, come il telelavoro. Le soluzioni cloud permettono inoltre di pagare per le necessità reali dell’azienda in base alla quantità di spazio e di servizi utilizzati.

- E-commerce che da un lato permetta di aprire alla vendita sul mercato online e dall’altro lato di consolidare l’immagine del proprio brand e del business

- Formazione Web per una gestione autonoma da parte del team di lavoro dei propri strumenti digitali

- Implementazione servizi di connessione Internet ultraveloci

Perché le aziende campane dovrebbero scegliere la digitalizzazione

Il passo verso l’innovazione digitale è fondamentale per qualsiasi azienda che voglia restare competitiva nello scenario attuale. Per le aziende campane, in particolare, la digitalizzazione è un trampolino di lancio verso prospettive di crescita sul mercato internazionale. La comunità Europea è da molto tempo molto attenta all’incentivo della modernizzazione delle aree del sud Italia e le opportunità offerte sono molteplici.

Il 2022 è stato sicuramente l’anno d’oro per la digitalizzazione delle aziende campane:

nel mese di Marzo piccole e micro imprese e liberi professionisti operanti nel territorio campano hanno avuto la possibilità di accedere a misure di sostegno per l’industria 4.0 e la digitalizzazione stanziate dal FRC (Fondo Regionale per la Crescita). I fondi europei di sviluppo regionale erano costituiti per metà da un contributo a fondo perduto e, per l’altra metà, da un finanziamento al sostegno degli investimenti da restituire in 6 anni a tasso zero.

Per il 2023 si prevedono nuove misure di aiuto anche in relazione al Pnrr. Nei prossimi mesi sarà possibile conoscere l’entità e la tipologia di fondi a cui poter avere accesso per l’innovazione digitale.

Digitalizzazione impresa Napoli: a chi rivolgersi

Gli strumenti digitali possono creare le condizioni per una crescita aziendale ma da soli non bastano; affinché il processo di digitalizzazione di un’impresa sia realmente efficace è necessario che venga strutturato adeguatamente e che ogni elemento dell’iter venga scelto in base alle esigenze specifiche del business. Per questi motivi può essere opportuno, qualora non si abbiano risorse interne davvero specializzate, rivolgersi a consulenti esterni. Tale attività viene spesso svolta da agenzie che abbiano nel digital il loro core business. La Web Agency di Napoli Estensa, ad esempio, da vent’anni operante nel settore digital, offre un servizio di consulenza a 360 gradi per l’implementazione di un piano di digitalizzazione aziendale che va dall’installazione di software e gestionali dedicati, a quella di CRM per la gestione dei clienti, alla realizzazione di siti e-commerce. Alla parte più strettamente digital si lega poi un servizio di consulenza sulle ultime opportunità in materia di accesso a risorse finanziarie con tasso agevolato o a fondo perduto.