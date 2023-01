Come aggiungere un tocco di raffinatezza al tuo bagno Grazie a questi consigli, chiunque potrà allestire un bagno elegante senza spendere cifre eccessive

Non c'è niente di meglio dell'avere un bagno di cui andare fieri, soprattutto quando avremo la possibilità di sfoggiarlo di fronte ai nostri ospiti. Purtroppo molte case, per necessità più che altro, sono costrette ad accontentarsi di ciò che passa il convento. Magari perché c'è poco spazio, o per via di un budget risicato. Eppure, grazie ai consigli di oggi, chiunque potrà allestire un bel bagno elegante e a modo, e senza spendere cifre eccessive.

Arricchire il bagno con un tappeto elegante

Il primo consiglio è di prendere in considerazione questa idea: l'acquisto dei tappeti per il bagno eleganti, che possono essere trovati facilmente online su siti come Ferò, giusto per citare un esempio concreto. Ci sono diversi modelli fra i quali scegliere, dai tappeti mono-colore in cotone pregiato fino ai tappeti con trame o disegni particolari, se vi piacciono le forme geometriche. Per chi ama il classico, meglio optare per motivi più tradizionali in tonalità calde come l'arancio, il grigio o il crema. Inoltre, valutate anche le misure del tappeto, per vedere se sono coerenti con le dimensioni del bagno.

Investire in materiali di alta qualità

Uno dei sistemi migliori per rendere immediatamente più sofisticato il vostro bagno è investire in materiali di alta qualità, sempre e comunque. Ciò significa cercare delle soluzioni che siano durevoli, che richiedano poca manutenzione e che siano esteticamente gradevoli. La pietra naturale, come il marmo o il granito, può conferire al bagno un'atmosfera davvero elegante, pur essendo facile da pulire e da mantenere.

Aggiungere asciugamani e teli di lusso

L'aggiunta di altri complementi, come gli asciugamani e i teli per la doccia, può dare al bagno una spinta decisiva verso l'eleganza. Il consiglio è di cercare asciugamani morbidi in fibre naturali come il cotone, il raso o il velluto, come i modelli in vendita su Ferò. Anche in questo caso, è molto importante investire in materiali di qualità, per una questione non solo di design, ma anche di comfort a contatto con la pelle e di durevolezza.

Scegliere degli arredi unici

Se volete rendere il vostro bagno più sofisticato ed elegante, è fondamentale optare per un look che possa dirsi unico nel suo genere. Potreste ad esempio sostituire i tradizionali portasciugamani con qualcosa di più ricercato, come un modello a piantana in legno, in grado di unire praticità e stile. Infine, se il budget lo consente, è possibile acquistare alcuni mobili di design, o in alternativa reperire dei complementi d'arredo al mercatino dell'usato, se si amano gli ambienti vintage.

Altri consigli per arredare un bagno elegante

Un altro consiglio utile? Investire nella rubinetteria. Si tratta di un piccolo elemento che può fare la differenza in termini di classe ed eleganza. Potreste anche sistemare una semplice panca o uno sgabello, se lo spazio lo consente, così come delle candele profumate o qualche pianta. Inoltre, si può aggiungere un ulteriore tocco di stile installando uno specchio grande, che oltre ad essere bello, è anche utile in quanto riflette meglio la luce, rendendo l'ambiente visivamente più spazioso.