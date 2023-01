Gedshop.it: la scelta perfetta per chi è alla ricerca di abbigliamento e gadget Abbigliamento e gadget personalizzati di alta qualità

Per trasformare un oggetto in un prodotto unico e su misura occorrono professionalità e competenza. Ed è facendo leva su una specializzazione nella stampa di abbigliamento e gadget personalizzati affinata in oltre 15 anni di attività che Gedshop.it ha dato forma alla sua offerta, composta da più di 20.000 alternative.

Una proposta che spazia dall’abbigliamento da lavoro alle borracce, così da rispondere alle richieste di qualunque cliente. A ciò si unisce un preparato servizio di assistenza, composto da un team altamente qualificato. Prerogative che trovano conferma negli oltre 2.400 feedback verificati da Feedaty.

A conferma degli elevati standard che caratterizzano l’esperienza d’acquisto sul portale, giungono importanti certificazioni rilasciate da autorevoli enti di ricerca. L’e-shop, infatti, figura nella classifica “Le Stelle dell’eCommerce” di Corriere della Sera, stilata in collaborazione con Statista, nonché tra “I 500 Migliori eCommerce d’Italia” secondo ITQF e La Repubblica - Affari&Finanza.

Gedshop.it si rivolge ad una vasta gamma di clienti, sia privati che pubblici, operanti in diversi settori, come piccole e grandi imprese, agenzie di pubblicità, club sportivi e associazioni. L'obiettivo aziendale è quello di diventare un partner affidabile per chi cerca articoli pubblicitari e abbigliamento customizzato.

Riguardo alle tipologie di prodotti da stampare, l’utente può scegliere fra molteplici opzioni: abbigliamento da lavoro, t-shirt, calendari, cappellini, gadget personalizzati Gedshop e non solo. I brand sono stati accuratamente selezionati fra quelli più autorevoli del settore e, prima di procedere alla stampa, è possibile visualizzare un'anteprima gratuita.

Gli ordini superiori a 100 euro godono di spedizione a costo zero. Per dare forma al proprio progetto, poi, l’utente può contare su stampe digitali su magliette, t-shirt con stampa serigrafica, applicazioni termosaldabili o ricamo su tessuti.

Direttamente dal portale, il cliente può approfittare di preventivi in tempo reale. Senza dimenticare il preparato servizio di assistenza multi-canale, sempre pronto a fornire indicazioni preziose. È raggiungibile tramite numero di telefono, chat online o indirizzo e-mail.

Alla competitività dei prezzi si uniscono diverse modalità di transazione, le quali pongono l’acquirente al riparo da ogni rischio, da PayPal alle carte prepagate. Per scoprire interessanti news e tendenze dal mondo dei gadget, infine, è sufficiente visitare Blogo, il Magazine di Gedshop.it (articoli personalizzati).