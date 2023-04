Scopri il gioiello perfetto per il tuo stile con Bluespirit.com Tra gli scaffali digitali dell’e-commerce orologi, bracciali, anelli e centinaia di monili

Bluespirit.com, gioielleria digitale tra gli operatori di riferimento, propone un'ampia selezione di gioielli eleganti a prezzi competitivi, combinati con offerte esclusive e servizi aggiuntivi: dalle fedi nuziali ai bracciali. Sono presentati accessori di tendenza e preziosi dei marchi più prestigiosi, pensati per accontentare le preferenze del pubblico maschile e femminile. Inoltre, sono garantite transazioni online sicure, un servizio clienti tempestivo e la possibilità di rendere unici i propri gioielli con incisioni personalizzate.

Tra gli scaffali digitali dell’e-commerce si possono scoprire orologi e centinaia di monili, dagli orecchini alle collane, passando per bracciali, anelli e cavigliere. Sono realizzati unicamente con materiali pregiati, quali oro, argento, perle e gemme. Tantissime proposte perfette anche per i budget più contenuti. Agli ottimi prezzi, infatti, si uniscono diverse offerte, che permettono di tagliare ulteriormente i costi di listino ufficiali.

Quanto ai brand, l’utente può scegliere tra quelli più autorevoli e apprezzati: smartwatch Sector No Limits, Chiara Ferragni Brand, Morellato, Citizen, 10 Buoni Propositi, Festina, Philip Watch o Tom Hope, solo per ricordarne alcuni.

Gli ordini di oltre 39 euro approfittano di spedizione a costo zero. Il cliente, però, può anche ritirare il proprio acquisto presso uno dei negozi Bluespirit dislocati in tutta Italia. Non solo, nei punti vendita abilitati può richiedere il servizio di personalizzazione del nuovo prezioso, con l’incisione di iniziali, date o frasi.

Su Bluespirit.com la fedeltà premia. Richiedendo la Bluespirit Card, infatti, si ricevono offerte su misura e un cadeau di benvenuto. A quota 250 punti, raggiunto il livello di membership Diamond, i privilegi aumentano ulteriormente.

Con un click sulla sezione “Idee Regalo” dello store si incontrano diversi gioielli, perfetti da regalare ad un amico o ad una persona speciale in qualunque ricorrenza: anniversari, lauree, compleanni o battesimi. Nell’eventualità in cui non si conoscessero nei dettagli i gusti del destinatario è possibile acquistare una gift card del valore a scelta (da 20 a 500 euro).

Sia durante la fase di selezione che nel post-vendita il cliente può fare affidamento su un puntuale servizio di assistenza, sempre pronto a fornire indicazioni preziose. È raggiungibile tramite numero telefonico (dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 18:00) o via e-mail.

Infine, concludono l’esperienza sull’e-commerce diverse modalità di pagamento completamente sicure: carta di credito, PayPal, ApplePay, GooglePay o bonifico bancario. Bluespirit.com, del resto, si avvale del circuito MultiSafepay, leader europeo nel sistema delle transazioni online.

Approfitta degli sconti attivi su Bluespirit.com e acquista subito un gioiello prezioso per donare una nuova luce al tuo look!