Filtro dell'olio: quando e come effettuarne la sostituzione I filtri necessitano di una regolare sostituzione per evitarne l'intasamento

Il filtro dell'olio svolge un ruolo fondamentale nella rimozione dei contaminanti dell'olio motore: l'olio pulito nel sistema di lubrificazione non solo consente al motore di funzionare meglio, ma ne garantisce la protezione anche contro l’usura.

Per continuare a funzionare nel modo giusto, i filtri necessitano di una regolare sostituzione per evitarne l'intasamento, ovvero la principale causa della scarsa fluidità dell'olio e della penetrazione di contaminanti nel sistema, in grado di influire negativamente sulle prestazioni e di ridurre la durata del motore. La maggior parte dei veicoli raccomanda di sostituire il filtro (sempre e solo assieme all’olio motore) ogni 10.000-15.000 km per le auto a benzina ed ogni 25.000 -30.000 km per i diesel.

Per evitare prestazioni ridotte o addirittura un guasto al motore, è meglio eseguire la manutenzione dell'auto negli intervalli raccomandati, inclusi il cambio dell’olio motore e del relativo filtro.

Malfunzionamenti del filtro dell’olio

Per funzionare correttamente, l'auto si affida alla distribuzione dell'olio in tutto il motore. L'olio lubrifica le parti in movimento e previene il surriscaldamento. Se l'olio non viene mantenuto pulito, ovvero non viene filtrato in modo corretto, possono verificarsi problemi quali:

Scarse prestazioni del motore (balbettio e malfunzionamento) Maggiore consumo di carburante Tubo di scarico sporco Bassa pressione dell'olio dovuta all’intasamento del filtro Motore surriscaldato in mancanza della giusta lubrificazione.

Scelta del filtro più adatto

La scelta del filtro dell'olio può essere estremamente complicata dal momento che, senza l'accesso ai test, non sono disponibili molte informazioni su ciò che differenzia un filtro dall’altro.

Tra i fattori che influiscono sull'idoneità di un filtro dell'olio figurano:

Dimensioni ed efficienza di cattura del filtro

Le dimensioni del filtro si riferiscono solitamente alla dimensione del micron, ovvero l'unità di misura delle particelle che attraversano l'olio (es. polvere o sporcizia).

Capacità di trattenere lo sporco

Si riferisce alla quantità di sporco che un filtro è in grado di trattenere prima di intasarsi. Ogni filtro presenta una sua „porosità" (dimensione dei pori), la quale indica la capacità di trattenere lo sporco del filtro.

Flusso di pressione

I profili di flusso di pressione indicano a quale pressione si rompono le valvole di bypass interne. In sostanza il flusso di pressione descrive la pressione che il filtro può sopportare in un singolo veicolo.

Progettazione e fabbricazione

I due materiali di progettazione dei filtri più comuni sono i seguenti.

Cellulosa

Si tratta di un materiale con fibre di dimensioni ridotte, in grado di assorbire l'acqua (una buona caratteristica per la filtrazione dell'olio).

Elementi sintetici

Contengono un maggior numero di pori per pollice quadrato e presentano una maggiore capacità di trattenere lo sporco, risultando più tolleranti alle sollecitazioni, quali ad esempio le temperature elevate. Anche se piuttosto costosi, i materiali sintetici sono considerati i più performanti.

Come cambiare il filtro dell'olio motore

Prima di sostituire il filtro è necessario rimuovere l’olio esausto per evitare eventuali contaminazioni dopo l’installazione del nuovo filtro.

Estrazione del vecchio filtro:

Innanzitutto cercare un’area pianeggiante dove poter sollevare l'auto tramite rampe, cavalletti o martinetti idraulici da pavimento. In caso di utilizzo di martinetti, l'auto deve essere ben ferma prima di sollevarla. Individuare il tappo di scarico con l’aiuto del libretto del veicolo. Una volta individuato, posizionare la vaschetta di scarico dell'olio al di sotto del tappo, allentandolo con una chiave a bussola e svitandolo poi manualmente. Lasciar defluire l’olio esausto e rimettere il tappo Rimuovere il vecchio filtro dell'olio posizionando la vaschetta di scarico sotto il filtro per raccogliere l'olio residuo.

Installazione del nuovo filtro dell'olio

Prima di avvitare il nuovo filtro, ungere leggermente l’anello di tenuta con olio pulito ed inserire il nuovo filtro conformemente alle specifiche del veicolo. Una volta completato l’intervento, non resta che iniziare a versare l'olio motore. Utilizzare un imbuto per evitare fuoriuscite e riempire secondo quanto indicato nelle specifiche del veicolo riportate nel libretto d'uso e manutenzione. Attenzione però: un rabbocco eccessivo di olio può essere dannoso per il motore. Avviare il motore e controllare che non vi siano perdite vicino al tappo di scarico e al filtro dell’olio. In caso di perdite, è necessario spegnere l'auto e rimediare. Controllare il livello dell'olio con l'astina, abbassare l'auto e via, pronti a partire!

