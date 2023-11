CVFacile svela i segreti per trovare lavoro più velocemente Come distinguersi dalla concorrenza e mostrare in modo ordinato le proprie competenze

Un lieve aumento di occupazione è un segnale incoraggiante per chi sta cercando lavoro: se da una parte abbiamo le statistiche che mostrano una ripartenza, dall’altra ci sono ancora tantissimi giovani (e non solo) in cerca di un’occupazione.

Chi sta cercando una migliore opportunità lavorativa, una crescita per la propria carriera o semplicemente un impiego sa bene quanto la presentazione del proprio curriculum sia importante: come confermato anche da CVFacile, tra i segreti per trovare lavoro più velocemente c’è candidarsi alle offerte di lavoro con un CV personalizzato così da distinguersi dalla concorrenza e mostrare in modo ordinato le proprie competenze.

Come personalizzare il curriculum con CVFacile.com

CVFacile.com è il portale che tutti dovrebbero conoscere: estremamente intuitivo nel suo utilizzo, è l’alleato prezioso con cui creare un CV accattivante e in grado di lasciare il segno senza dover per forza avere competenze grafiche.

Sappiamo che online esistono app e software che aiutano nella creazione del proprio curriculum ma a differenza di CVFacile, non riescono a collegare le informazioni in un’unica pagina per poter poi dar vita ad una cover letter e alla candidatura immediata.

Il servizio che abbiamo suggerito ha il plus di offrire un controllo a 360 gradi dalla stessa pagina: affidandosi a questo sito, in pochi clic si può scegliere il layout desiderato selezionandolo tra tantissimi a disposizione. Poi, basta inserire le proprie informazioni personali e compilarlo per ottenere il file pronto da scaricare e utilizzare per le offerte disponibili nella sezione del motore di ricerca.

Dopo averlo compilato, il portale potrà essere d’aiuto anche nella creazione di una cover letter: chi non ha molte abilità nella scrittura non deve temere, grazie all’utilizzo sapiente dell’intelligenza artificiale CVFacile aiuta ad ottenere questo documento da allegare così da ottenere più chance di essere richiamati.

Perché personalizzare il curriculum aiuta a trovare lavoro

Quando si tratta di cercare un impiego, inviare lo stesso curriculum a diverse aziende potrebbe non essere sufficiente per attirare l’attenzione dei selezionatori: personalizzarlo è la mossa vincente che può fare la differenza tra essere notati e finire nell’anonimato.

Per prima cosa dimostra un impegno reale: un datore di lavoro (o un responsabile delle risorse umane) nota che un candidato ha preso il tempo e lo sforzo per adattare il proprio documento alle esigenze specifiche inviando un messaggio chiaro dal punto di vista dell’interesse. Le aziende non cercano candidati che inviano documenti a tappeto, vogliono vedere un impegno reale.

Tra montagne di documenti tutti simili, un CV personalizzato spicca e fa in modo che l’HR o il responsabile della ricerca possa ricordare quel determinato candidato portandolo ad un livello successivo della selezione.

Sapersi presentare al meglio significa prendersi cura dell’impaginazione, avere cura di eliminare refusi e prendere il giusto tempo per fare questi passaggi. La tecnologica e soluzioni come CVFacile vengono in nostro aiuto permettendoci di velocizzare le fasi e ottenere i risultati desiderati, entrando finalmente nel mondo del lavoro.

Non solo personalizzazione: tutte le opportunità

CVFacile non è solo un sito dove creare un curriculum personalizzato: è un motore di ricerca dove inviare le proprie candidature allegando anche una lettera di presentazione personalizzata e soprattutto ha un pannello intuitivo in cui poter controllare l’andamento delle proprie candidature tenendo tutto sotto controllo.