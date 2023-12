Birre da Manicomio trasforma il Natale in un’esperienza di degustazione Dai panettoni artigianali al Birrandaio

Birre da Manicomio (www.birredamanicomio.com) è un e-commerce italiano che si è rapidamente affermato come un prestigioso punto di riferimento nel panorama delle birre artigianali. Il merito? È di un impegno costante, che si traduce in un’offerta di cui fanno parte più di 1.000 birre artigianali, espressione di centinaia di etichette provenienti da ogni parte del mondo.

Navigando tra le sezioni in cui si articola il sito web ufficiale, caratterizzate da un’interfaccia intuitiva e user-friendly, è facile individuare un’ampia selezione di birre artigianali, dalle IPA alle Blanche, dalle birre Belghe a quelle Trappiste. I clienti, per trovare il prodotto più adatto, possono filtrare la ricerca a seconda dello stile desiderato, del brand e persino degli abbinamenti culinari.

Naturalmente, il catalogo include anche soluzioni su misura in vista del Natale 2023. Fra le più apprezzate spicca senza dubbio il Birrandaio. Si tratta di un divertente e originale calendario dell’avvento, con al suo interno 24 birre in lattina in edizione limitate. A prova di frigo, rappresenta la soluzione ideale per sorprendere anche i palati più esigenti.

Sempre in occasione delle festività natalizie, sono disponibili golosi panettoni alla birra, al cioccolato o con canditi, nonché kit di degustazione e confezioni regalo birre artigianali già suddivise per stile. Alcuni esempi? La Selezione Artigianali Italiane o la Selezione Blanche.

Gli ordini effettuati online sono elaborati rapidamente, entro 24 ore. Le spedizioni sono celeri e diventano gratuite per ordini di oltre 100 euro, mentre gli imballi sono resistenti e assicurano la massima protezione. L’eccellente qualità del servizio è garantita, inoltre, dalla politica “Soddisfatti o rimborsati”.

Fra le più recenti novità di Birre da Manicomio non possiamo non menzionare gli Starter Kit, la soluzione perfetta per chi muove i primi passi nel panorama dei sapori autentici delle birre artigianali. Racchiudono una selezione di 12 birre, corredate da una descrizione che fornisce indicazioni utili per acquisire autonomia e scoprire le proprie preferenze in un mondo dove sono le sfumature a fare la differenza.

Il blog ufficiale dell’azienda, poi, include spunti interessanti e suggerimenti unici, permettendo ai clienti di vivere a fondo la loro passione per i sapori artigianali. Nell’eventualità di domande o dubbi, invece, il servizio di assistenza è sempre disponibile per affiancare l’utente e offrire indicazioni.

Durante gli anni di attività, Birre da Manicomio ha ricevuto numerosi riconoscimenti importanti. Premiato per il quarto anno consecutivo dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF) come eccellenza nell’e-commerce italiano, Birre da Manicomio è il solo store digitale specializzato in birre che figura tra le migliori Enoteche Online. A ciò, infine, si aggiungono gli oltre 1.700 feedback certificati dalla piattaforma Recensioni Verificate, con l’ottimo punteggio medio di 4,8 su 5.