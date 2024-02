Come progettare l’arredamento del proprio bagno Scopriamo come progettare i lavori di arredamento del tuo bagno

Se sei alle prese con l’arredamento di casa e stai pensando a come arredare il tuo bagno, ma non hai particolari conoscenze in materia di architettura ed interior design, e quindi sei anche alla ricerca di un metodo per progettarlo evitando errori da principianti, sei nel posto giusto.

In questo articolo, scoprirai come progettare i lavori di arredamento del tuo bagno per ottenere l’ambiente che hai sempre sognato di avere.

Disegna una bozza di planimetria della stanza

Prima di procedere speditamente a ricercare i complementi che renderanno il tuo bagno perfetto, è necessario fare un passo indietro ed avere una piena consapevolezza degli spazi, della tipologia di esposizione, dell’altezza e delle forme che le pareti possiedono.

Armandoti di matita, un metro ed un foglio, passa in rassegna tutto lo spazio disponibile ed inizia con il prendere le misure precise delle distanze che intercorrono da una parte all’altra della stanza, congiunta alle dimensioni di porte, finestre, alle distanze che intercorrono tra l’attacco per un sanitario e l’altro.

Al termine di quest’attività dovrai avere la sicurezza di avere un’idea concreta di che tipo di complementi d’arredo hai la possibilità di inserire nel tuo bagno, che tipo di sanitari prediligere e di che misure dovrebbero essere per consentire una piena usabilità di ognuno di loro.

Designa il tipo di intervento che eseguirai

Dopo aver disegnato la planimetria del tuo bagno ed aver preso le misure di ogni angolo di questa stanza, apprendendo ed appuntando ogni dettaglio, dovrai anche pensare preventivamente al tipo di lavori che vuoi vengano eseguiti all’interno di questa stanza, prima ancora di pensare ai complementi d’arredo con cui la impreziosirai.

Vuoi cambiare il rivestimento del bagno? Riverniciare le pareti? Piastrellare le pareti del bagno? Oppure vuoi optare per un pavimento in PVC per dare un look diverso al tuo bagno senza rischiare di dover rifare l’intero impianto idraulico?

Questi sono interrogativi che devono necessariamente precedere il momento in cui proseguirai con i lavori, anche perché conoscere in anticipo cosa vorrai fare in questa stanza, ti aiuterà a prendere decisioni di acquisto più oculate sui vari complementi d’arredo, che potrebbero essere in perfetta abbinata con pareti e pavimenti.

Scegli che aspetto dare al tuo bagno

Un aspetto troppo spesso trascurato è la scelta preventiva dello stile (o gli stili) di arredamento con cui andrai a popolare questa stanza della casa.

Assicurati di scegliere mobiletti bagno complementari o che riescano comunque a creare un senso di continuità con i vari sanitari bagno che andrai ad installare in questa stanza della casa.

Maggiore sarà il senso di armoniosità che il tuo arredamento riuscirà ad evocare, minore il rischio di ottenere un risultato grossolano che ti porterà costantemente a rimpiangere di non esserti rivolto ad un arredatore professionista (nonostante la spesa non sempre accessibile che richiedere il suo intervento comporta).

Scegli il tipo di illuminazione che desideri avere in bagno

Il tipo di illuminazione e la quantità di illuminazione in punti specifici del bagno sono aspetti meno trascurabili in questa stanza rispetto agli altri ambienti della casa. Il bagno è convenzionalmente anche un luogo in cui si è soliti prepararsi e prendersi cura di sé, quindi poterlo fare con un livello di illuminazione sufficiente a prescindere dalla presenza della luce solare è di fondamentale importanza per non inficiare una delle qualità che questa stanza deve necessariamente possedere per essere correttamente arredata: la praticità.

Scegli se installare applique da parete, o basarti su una semplice plafoniera, o, ancora, se avere entrambe possa essere la soluzione più adatta alle tue esigenze.