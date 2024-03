Allestimenti per eventi: tutto quello che è importante conoscere Nosilence Eventi, agenzia specializzata nel settore che si occupa dell’arredo di location

La progettazione di allestimenti per eventi include una lunga serie di attività finalizzate al conseguimento di alti standard di sicurezza e praticità. Si tratta, per esempio, di dar vita a scenografie complesse e realizzare giochi di luce, ma non solo: un evento può prevedere anche una o più performance musicali, che quindi devono essere curate in ogni particolare, facendo in modo che tutte le sfumature sonore vengano valorizzate come necessario. Il noleggio arredamento per eventi è uno dei servizi che possono essere richiesti a Nosilence Eventi, agenzia specializzata nel settore che fin dal suo debutto sul mercato si occupa dell’arredo di location.

Le opportunità offerte da Nosilence

I clienti che si rivolgono a Nosilence possono contare su una vasta gamma di sedute in grado di soddisfare le esigenze più diverse, con un ricco assortimento di complementi di arredo sia da interno che da esterno. E non è tutto, poiché in catalogo è disponibile anche materiale luminoso grazie a cui tutte le più importanti kermesse possono essere rese più glamour. Nosilence svolge tale lavoro ormai da 20 anni, avendo sempre in mente il duplice obiettivo di divertire e divertirsi.

Una tecnologia in costante evoluzione

È inarrestabile e costante il procedere della tecnologia: questo è il motivo per il quale lo staff di Nosilence si dedica allo studio di soluzioni all’avanguardia, in grado di assicurare il giusto mix di creatività e spettacolarità. Da lungo tempo, lo staff si impegna a curare i service video e audio di un gran numero di aziende e di numerosi happening di prestigio. I clienti di Nosilence possono contare su un range di scelta molto ampio, che comprende fra l’altro l’amplificazione per le feste private e tutto ciò che può servire per la loro organizzazione, così come la fornitura di service audio video per eventi in piazza che richiamano centinaia o addirittura migliaia di persone.

Le soluzioni proposte da Nosilence

Da anni Nosilence mette a disposizione una grande varietà di prodotti studiati e messi a punto per soddisfare le esigenze più diverse: si spazia dai palchi modulari ai palcoscenici, passando per le passerelle e le pedane, senza dimenticare gli allestimenti per gli eventi privati e pubblici. Con il passare degli anni, l’impiego delle pedane modulari ha fatto registrare un successo significativo, che si spiega con la comodità di montaggio e di trasporto, al punto che diversi clienti sono stati in grado di occuparsi del montaggio in prima persona. In virtù degli allestimenti per eventi proposti e del loro livello altamente tecnologico, pertanto, la Nosilence ha l’opportunità di valorizzare il lavoro di qualunque team.

Le normative riguardanti gli allestimenti

Diverse regolamentazioni disciplinano le caratteristiche degli allestimenti, i quali devono essere disegnati e pianificati attorno alla location con la massima cura possibile. Ciò vuol dire, in sostanza, tenere conto di tutti i più piccoli dettagli relativi agli eventi che dovranno essere ospitati. L’impegno del team di Nosilence è proprio quello di creare un set-up completo non solo dal punto di vista grafico, ma anche a livello tecnologico e tecnico, in modo da mettere a disposizione l’arredamento di cui c’è bisogno. I clienti hanno l’opportunità di scegliere tutto ciò che serve loro attingendo dal ricco catalogo di Nosilence relativo agli arredi a noleggio. I diversi allestimenti a disposizione possono essere classificati in categorie, distinguendo fra l’allestimento di interni, l’allestimento tecnologico e l’allestimento tecnico. Quest’ultimo, in particolare, è costituito da tutti i materiali che sono destinati a essere usati nelle fiere: è il caso, per esempio, delle pedanature, delle pannellature e dei tralicci in alluminio. Nosilence è, dunque, garanzia di affidabilità e sicurezza.