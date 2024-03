Capodanno a Roma: meglio ristorante o discoteca? Vediamo come fare la scelta giusta, tenendo conto che è importante prenotare sempre con anticipo

Per chi ha scelto la splendida città di Roma come sfondo per la notte di Capodanno, le opportunità sono tantissime, tuttavia, soprattutto per le compagnie più numerose, può sorgere qualche dubbio, ad esempio se sia meglio il tradizionale cenone e il brindisi al ristorante, magari in un locale che offre anche musica dal vivo, o la classica nottata in discoteca tra giovani e musica ad alto volume.

La scelta dipende in gran parte dalle preferenze personali, dai gusti in fatto di musica e da diversi altri fattori, anche se mettere d’accordo una compagnia di persone non è mai semplice. È possibile trovare discoteche Capodanno Roma un po’ in tutta la città, così come è possibile scegliere tra ristoranti celebri, ville storiche, castelli e hotel di lusso dove si organizza la cena di Capodanno con brindisi e festa fino all’alba. Vediamo come fare la scelta giusta, tenendo conto che è importante prenotare sempre con anticipo.

Perché trascorrere la notte di Capodanno in discoteca

La discoteca è una tradizione per la nottata di Capodanno, ed è spesso la soluzione preferita non solo dai giovani e giovanissimi, ma anche dalle persone più “grandi”. Molte coppie, addirittura, dopo la cena e il brindisi al ristorante, decidono di proseguire il resto della notte divertendosi in discoteca.

Si può dire che la discoteca sia una soluzione piuttosto versatile, che non obbliga a trascorrere tutta la sera e la notte nello stesso posto: si può attendere la mezzanotte, come abbiamo detto, al ristorante, ma anche a casa di amici o per le strade di Roma, per poi trasferirsi in discoteca e ballare fino a mattina.

Molti locali organizzano feste a tema e party con la presenza di famosi DJ, presentandosi prima di mezzanotte spesso nel biglietto di ingresso è compresa una bottiglia di spumante da stappare allo scoccare della mezzanotte. Una serata di Capodanno in discoteca richiede molto tempo per essere pianificata e organizzata, in genere i locali romani iniziano in estate a ricercare DJ e artisti che possano animare la notte dell’ultimo dell’anno: ugualmente, si raccomanda di acquistare i biglietti in tempo.

Con capodannoroma.org, la guida dedicata agli eventi previsti per la notte di Capodanno a Roma, è possibile scoprire in anticipo tutto ciò che la città può offrire per attendere l’arrivo del nuovo anno, effettuando direttamente online le prenotazioni. Il portale informa in ogni dettaglio riguardo a spettacoli, eventi, concerti, musica dal vivo, feste in piazza e altro, ma rappresenta anche una guida per scoprire la città e decidere cosa fare per attendere la mezzanotte e arrivare all’alba divertendosi in tutta libertà.

Serata di Capodanno al ristorante: come si svolge

Trascorrere il Capodanno al ristorante può essere la scelta di chi ama un’atmosfera più rilassata e tranquilla, ma anche per chi desidera un tipo di intrattenimento diverso o vuole iniziare i festeggiamenti con una cena.

Molti locali, ristoranti tradizionali o location più esclusive, come castelli e dimore storiche, organizzano comunque spettacoli e musica dal vivo con possibilità di ballare, ed offrono ai propri ospiti menù personalizzati e studiati appositamente per l’occasione, accompagnati da vini pregiati. Al ristorante, la prenotazione è determinante poiché i posti sono generalmente limitati, e spesso nella notte di Capodanno vengono ridotti ulteriormente per garantire comfort e sicurezza.

La cena al ristorante può rappresentare la soluzione migliore anche per chi vuole poi proseguire i festeggiamenti, magari recandosi in una discoteca o in un altro locale, partecipando ad una festa organizzata all’aperto, passeggiando per le strade di Roma o assistendo ad uno spettacolo teatrale, per poi attendere il nuovo anno e brindare insieme ad attori e spettatori.