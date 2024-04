Vignette Svizzera 2024: oltre 2 milioni acquistate online Questo sistema di riscossione pedaggi è già presente in molti Paesi europei

Era il 1° agosto 2023 quando la Svizzera ha lanciato la sua prima vignetta 100% digitale. Anche se questo sistema di riscossione pedaggi è già presente in molti Paesi europei, per la Confederazione Elvetica il contrassegno elettronico ha rappresentato una vera novità e, da un certo punto di vista, anche una sfida.

“Prevediamo che nel 2024 il 40-50% degli acquirenti opterà per quella elettronica”, aveva dichiarato con una certa sicurezza la portavoce dell’UDSC Nadia Passalacqua.

A prima vista è innegabile che la vignetta digitale presenti numerosi vantaggi, primo fra tutti quello di poter essere acquistata online in qualsiasi momento attraverso siti autorizzati come la nota Vignetteswitzerland.com, ma non tutti la pensano così.

Infatti, uno dei primi dati emersi dalle vendite della nuova vignetta, è che a preferire l’acquisto online sono gli automobilisti provenienti dai Paesi limitrofi come Italia, Germania e Francia. Questo ha una spiegazione molto semplice. Per chi proviene da un altro Paese, risulta più pratico e conveniente acquistare la vignetta tramite smartphone, in qualsiasi momento del giorno e della notte e su una piattaforma multilingue, piuttosto che fermarsi alle stazioni di servizio o agli uffici postali svizzeri.

A preferire il nuovo contrassegno elettronico sembrano essere anche i proprietari di vetture multitarga, che finalmente possono utilizzare un’unica vignetta su più veicoli. Ricordiamo che essendo digitale, la nuova vignetta è legata al numero di targa e non al veicolo stesso come accadeva per la vecchia vignetta adesiva, ulteriore vantaggio che secondo il FOCBS (Ufficio federale delle dogane e della sicurezza di confine) avrebbe fatto raggiungere alla nuova vignetta delle vendite da record a pochi giorni dal lancio:

“Martedì 1° agosto 2023, su richiesta del Consiglio federale, l'UFCL ha lanciato il contrassegno autostradale elettronico. Giovedì sera erano già state ordinate circa 23.500 vignette elettroniche”.

Il vero giro di boa però è avvenuto il 1° dicembre, giorno in cui è entrata ufficialmente in vigore la vignetta Svizzera 2024. Il nuovo contrassegno digitale, oltre ad aver mantenuto invariato il suo prezzo di 40 CHF, ha mantenuto intatto anche il suo periodo di validità che ogni anno copre un arco temporale di 14 mesi, partendo dall’1 dicembre dell’anno corrente al 31 gennaio dell’anno successivo.

Questo comporta che i mesi decisivi per gli acquisti siano proprio dicembre e gennaio, come riporta la Radiotelevisione svizzera:

“La vignetta elettronica è molto richiesta, come mostrano i dati degli ultimi mesi. Quella per il 2024 è disponibile dallo scorso 1° dicembre, quando in meno di ventiquattro ore ne erano state vendute oltre 100’000 (con 2’200 esemplari emessi prima dell’una di notte). A causa delle molte richieste, non erano mancati i problemi tecnici. Nel frattempo, fino a ieri (31 gennaio) sono stati acquistati oltre 2 milioni di contrassegni digitali.”

Se contiamo che in Svizzera vengono vendute circa 10 milioni di vignette all’anno, c’è ancora della strada da fare per raggiungere il successo auspicato dall’UDSC, ma c’è ancora tempo. Il grosso degli acquisti online, tanto amati dagli automobilisti stranieri, dovrebbe avvenire proprio adesso, ovvero in concomitanza con l’inizio della bella stagione che porterà una nuova ondata di turismo.

In ogni caso, per essere il suo primo anno di vita, possiamo riconoscere che la vignetta Svizzera ha già ottenuto un enorme successo che siamo sicuri aumenterà in proporzione alla voglia di scoprire le meraviglie di questo straordinario Paese.