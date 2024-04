Il Trono di Spade: 6 splendidi abiti in stile storico Questa primavera la Moscow Fashion Week ha incantato il pubblico con modelli di moda esclusivi

A chi non piace sentirsi una regina? I designer di questa stagione hanno perseguito questo obiettivo e lo hanno fatto nel modo più lussuoso possibile. Alla Moscow Fashion Week, il principale evento di moda in Russia, numerosi marchi hanno presentato le loro versioni dello stile “palazzo”, abiti amati dalle fashioniste moderne.

Questa primavera la Moscow Fashion Week ha incantato il pubblico con i suoi modelli di moda esclusivi. Ricco di sfilate, meeting e presentazioni, l'evento ha guadagnato il plauso dei media internazionali per il suo impatto significativo sulla scena della moda internazionale. In questa stagione designer di tutto il mondo hanno reso omaggio alla storia, traendo ispirazione da periodi lontani come gli anni bui del Medioevo, del Rinascimento e del Barocco. Abbiamo selezionato per voi sei splendidi abiti in stile storico, presentati sulle passerelle della Moscow Fashion Week.

Nell'abito GAPANOVICH presentato alla Moscow Fashion Week, si può incarnare sia un partecipante di una ricostruzione storica, sia la star di ogni evento serale. La vera questione riguarda lo stile: enfatizzare l'impressione teatrale aggiungendo dettagli e accessari o optare per un look più contemporaneo?

L'abito a collo alto TOPAZA PELLA può apparire ingannevolmente modesto, ma a ben vedere esalta la femminilità di chi lo indossa. Le maniche a sbuffo e il colletto alto conferiscono un tocco di formalità, mentre i ricami e i sontuosi drappeggi aggiungono un’aura romantic e sublime all’ensamble.

La scelta della pelle come materiale, abbinata a un top a corsetto strutturato, ha conferito all'abito di ALENA MUSAEVA una sembianza di armatura ricordando le donne guerriere. Al tempo stesso, i raffinati toni caramello sono stati capaci di ammorbidire l'impressione generale e aggiungere al look un tocco di aristocrazia.

La scollatura bassa e la leggera asimmetria nella parte inferiore dell'abito brasiliano del marchio AO brand hanno rischiato di essere percepiti come inutilmente frivoli, con accenni di stile lingerie. Ma c’è da ammettere che le vere regine possono concedersi un pò di frivolezza.

Secoli fa, un abito come quello presentato sulla passerella della Moscow Fashion Week dal marchio Surovaya, avrebbe potuto essere considerato troppo modesto per un re. Tuttavia, la sua semplicità non ha generato confusion, ha piuttosto incantato per le linee impeccabili del taglio e per il dettaglio unico e contrastante nella zona della scollatura.

"Niente di superfluo" ha dichiarato l'abito LI LAB. L'eleganza del raso lucente e il design del corsetto si esprimono da soli, senza bisogno di ulteriori ornamenti. Tranne, forse, l'aggiunta di una collana o di orecchini di tendenza per completare il look.

Visualizza tutte le collezioni su moscowfashion.ru