Assicurazione casa: quali coperture offre e come sceglierla Un’assicurazione molto importante che consente di proteggere la casa e la famiglia

Acquistare una casa è un investimento considerevole che comporta una serie di importanti responsabilità, questo perché è necessario tener conto del fatto che un immobile può essere soggetto a rischi di varia natura quali incendi, allagamenti, furti e rapine.

Un’assicurazione sulla casa permette, quindi, di tutelarsi nei confronti di eventualità di questo tipo, poiché interviene offrendo un risarcimento e riducendo l’impatto economico nei confronti dei proprietari.

In Italia non è obbligatorio acquistare una polizza assicurativa per la casa, solo nel caso in cui venga attivato un mutuo, la banca impone una copertura assicurativa contro i danni provocati da incendi ed esplosioni.

Resta inteso che, sebbene non sia indispensabile, si tratta di un’assicurazione comunque molto importante e si raccomanda sempre di acquistarla in quanto consente di vivere con maggiore serenità e di proteggere la casa e la famiglia.

Cosa copre e come funziona un’assicurazione casa

La polizza assicurativa sulla casa, come si è detto, consente di annullare, o comunque di ridurre, le spese dovute ad accadimenti imprevisti che potrebbero verificarsi nella propria abitazione, o che siano comunque correlati ad essa.

Principalmente, le assicurazioni casa si dividono in due categorie:

Polizze assicurative globali.

Questa viene attivata dagli amministratori del condominio per coprire i danni causati da allagamenti, incendi o altro e che possono verificarsi nelle parti comuni del palazzo.

Questo tipo di contratto include normalmente anche la copertura per la Responsabilità Civile, qualora tali accadimenti possano provocare danni a terze persone.

Polizze assicurative multirischio

Si tratta di un pacchetto assicurativo ampio e completo, che garantisce un’ottima tutela sia alla casa che alle persone che la abitano, includendo diverse coperture.

Questa può essere personalizzata in base alle esigenze e preferenze personali, includendo ad esempio la garanzia contro i furti e le rapine, i danni da intrusione, la tutela degli animali domestici e così via.

Quali elementi influiscono sul costo di un’assicurazione casa

A determinare il costo di una polizza casa intervengono diversi elementi, tra cui il tipo di immobile, il suo valore, le sue dimensioni, il luogo in cui è situato, il valore assicurato, il massimale, le garanzie desiderate e così via.

Ci sono per esempio zone soggette a rischi sismici o ad alluvioni, così come città in cui il tasso di criminalità è molto alto: questi elementi contribuiscono ovviamente ad aumentare il costo del premio per alcune specifiche garanzie.

Alcune garanzie che possono essere molto utili

Tra le diverse garanzie che possono essere inserite in una polizza casa alcune potrebbero rivelarsi davvero molto utili. È il caso, ad esempio, della copertura sui danni al contenuto, della tutela giudiziaria e degli infortuni domestici.

La copertura ai danni del contenuto si riferisce a mobili e oggetti danneggiati a causa di eventi di vario genere, compresi i tentativi di furto, in cui magari non viene sottratto ma vengono arrecati danni, anche consistenti.

La tutela giudiziaria copre le spese in caso di controversie legate ad una proprietà immobiliare: spese che possono raggiungere un importo piuttosto elevato, anche di diverse migliaia di euro.