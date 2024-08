Il mercato dell’illuminazione italiana nel 2024 tra sfide e opportunità Il settore dell'illuminotecnica si configura come uno dei più promettenti all'inizio del 2024

Nel panorama industriale italiano, il settore dell'illuminotecnica si configura come uno dei più promettenti all'inizio del 2024. Nonostante le congiunture economiche avverse degli ultimi anni, l'industria dell'illuminazione italiana ha evidenziato una marcata ripresa e un incremento ragguardevole, consolidando il suo ruolo chiave nell'economia nazionale. L'innovazione tecnologica e le nuove opportunità di mercato, sia a livello nazionale che internazionale, sono i principali fattori trainanti di questa evoluzione positiva.

Durante il 2023, il settore illuminotecnico ha dimostrato una sorprendente resilienza. Le aziende aderenti ad Assil, l'organizzazione nazionale che rappresenta i produttori di illuminazione e che conta circa il 65% del comparto, hanno raggiunto un fatturato complessivo che ammonta a circa 2,8 miliardi di euro. I numeri mostrano un incremento dello 0,4% rispetto all'anno precedente, che rafforza la posizione dell'Italia come secondo produttore in Europa, dietro la Germania.

Il settore, tuttavia, ha dovuto fronteggiare una debolezza dei consumi interni, influenzati negativamente dai costi energetici elevati e dalla contrazione degli investimenti. Anche sui mercati internazionali le vendite hanno registrato un incremento contenuto, pari allo 0,2%. Nonostante le difficoltà incontrate, le aziende italiane hanno dimostrato capacità di adeguamento e innovazione, preservando la loro competitività.

L'anno 2024 si apre per il settore dell'illuminotecnica all'insegna della ripresa, con segnali di crescita decisamente incoraggianti. A trainare questo slancio positivo è l'aumento della domanda, sia nel mercato nazionale che in quello internazionale.

Un ruolo determinante in tale crescita è svolto dall’illuminazione da esterno. La crescente domanda di soluzioni illuminative efficienti e sostenibili per giardini, parchi e spazi pubblici ha dinamizzato il mercato, portando a un incremento degli investimenti in questo settore.

Le aziende italiane fronteggiano queste sfide con innovazioni tecnologiche e design di ultima generazione, conquistando sia i consumatori nazionali che quelli internazionali. La domanda di prodotti di alta gamma e l'impiego di tecnologie LED per l'illuminazione esterna rappresentano i principali motori di crescita per il 2024.

Inoltre, le normative europee sempre più stringenti in materia di efficienza energetica e sostenibilità ambientale spingono le aziende a sviluppare soluzioni all'avanguardia, mantenendo il settore competitivo a livello globale.

È semplice comprendere, quindi, come il comparto illuminotecnico costituisca un tassello fondamentale per l'economia nazionale, non solo in termini di occupazione ma anche come fucina di innovazione tecnologica.

Pur essendo un settore trainante per l'economia italiana e un centro di innovazione tecnologica, il comparto illuminotecnico deve affrontare sfide importanti per mantenere la sua competitività e garantire uno sviluppo sostenibile:

Sostenibilità . La riduzione dell'impatto ambientale e l'aumento dell'efficienza energetica sono temi centrali per il settore, che deve adottare soluzioni eco-compatibili e innovative per ridurre il consumo di energia e le emissioni di CO2.

. La riduzione dell'impatto ambientale e l'aumento dell'efficienza energetica sono temi centrali per il settore, che deve adottare soluzioni eco-compatibili e innovative per ridurre il consumo di energia e le emissioni di CO2. Sicurezza . Garantire la sicurezza degli impianti e dei prodotti è una priorità assoluta. Le aziende del settore devono conformarsi a standard elevati e adottare tecnologie all'avanguardia per prevenire incidenti e proteggere gli utenti finali.

. Garantire la sicurezza degli impianti e dei prodotti è una priorità assoluta. Le aziende del settore devono conformarsi a standard elevati e adottare tecnologie all'avanguardia per prevenire incidenti e proteggere gli utenti finali. Innovazione tecnologica. La continua evoluzione tecnologica richiede investimenti costanti in ricerca e sviluppo per rimanere competitivi sul mercato globale e soddisfare le normative sempre più rigorose.

Affrontare queste sfide in modo efficace sarà fondamentale per il futuro del settore illuminotecnico italiano, così da permettergli di consolidare il suo ruolo di protagonista a livello nazionale e internazionale.

Sonepar Italia e il mercato dell’illuminazione

In questo contesto dinamico e promettente, Sonepar Italia emerge come un attore chiave nella distribuzione di prodotti e soluzioni per il mercato elettrico, incluso il settore dell'illuminazione da esterno. Con un fatturato 2023 di oltre 1,5 miliardi di euro e una presenza capillare sul territorio nazionale attraverso 160 punti vendita in 17 regioni, Sonepar Italia si posiziona come il distributore numero uno in Italia.

La promessa aziendale "Vicini al tuo futuro" riflette l'impegno di Sonepar Italia nel supportare i clienti nell'adozione delle ultime innovazioni nel campo dell'illuminazione. Questa visione si allinea perfettamente con le tendenze del mercato, offrendo ai professionisti e alle aziende del settore un partner affidabile per navigare le sfide e cogliere le opportunità del futuro dell'illuminazione.

La vasta rete di Sonepar Italia, combinata con la sua esperienza nel settore, la pone in una posizione ideale per facilitare la diffusione di tecnologie innovative. Inoltre, la sua presenza capillare permette di rispondere rapidamente alle esigenze locali, supportando al contempo la crescita e l'internazionalizzazione delle aziende italiane del settore.

Il settore dell'illuminazione da esterno nel nostro Paese, dunque, si trova in una fase di entusiasmante trasformazione. Nonostante le sfide economiche globali, le aziende italiane, come Sonepar Italia, stanno dimostrando una notevole capacità di innovazione e adattamento. Con un focus su efficienza energetica, sostenibilità e tecnologie smart, il settore è ben posizionato per continuare la sua crescita nei prossimi anni.