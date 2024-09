Brad Pitt e George Clooney protagonisti alla Mostra del Cinema di Venezia Amicizia, intesa, donne: ma dietro l'immagine spensierata c'è tanto lavoro e business

Alla Mostra del Cinema di Venezia, la passerella è stata illuminata da due delle più grandi star di Hollywood: Brad Pitt e George Clooney. I due attori, con il loro fascino senza tempo e il sorriso disarmante, hanno presentato la loro ultima fatica, una commedia dal titolo "Wolfs", che si preannuncia come una delle più attese del prossimo anno.

"Wolfs" è una commedia brillante che gioca sulla complicità tra i due attori, che ormai possono definirsi amici di lunga data. Il film racconta la storia di due ladri gentiluomini, un po' stile Danny Ocean e Rusty Ryan (ricordate Ocean's Eleven?), ma con un tocco di ironia e umorismo che solo due attori come Pitt e Clooney sanno portare sullo schermo. La chimica tra i due è palpabile e sembra che si siano divertiti un mondo a girare questo film. In conferenza stampa, Pitt ha scherzato: "Girare con George è sempre un rischio... per la mia reputazione!". E Clooney, con la sua solita prontezza, ha replicato: "Brad mi sta ancora ringraziando per avergli insegnato a sorridere in pubblico!".

"Wolfs" è una nuova commedia d'azione diretta da Jon Watts che segna la reunion sul grande schermo di Brad Pitt e George Clooney dopo 16 anni. Il film, prodotto da Apple Studios, racconta la storia di due "fixers" solitari, cioè due uomini che risolvono problemi scomodi e illegali per i loro clienti, che si ritrovano in competizione quando vengono incaricati dello stesso lavoro. L'intreccio si complica quando entrambi si rendono conto di essere stati ingaggiati per eliminare la stessa persona, dando vita a una serie di situazioni comiche e azione frenetica.

Ma oltre alla loro evidente intesa professionale, il pubblico non può fare a meno di notare anche il legame personale che li unisce. Brad e George sono amici da quasi vent'anni e ne hanno viste di tutti i colori: dai red carpet condivisi ai set di film di successo, fino alle innumerevoli serate trascorse tra risate, scherzi e, sicuramente, qualche bicchiere di tequila (Clooney, d’altronde, è stato il co-fondatore di un noto brand di tequila).

La loro amicizia, però, non è solo una questione tra uomini. Clooney ha spesso fatto da mentore a Pitt in molti aspetti della vita. Lo ha visto passare attraverso diverse relazioni, da Angelina Jolie a Jennifer Aniston, scherzando sul fatto che "Brad ha avuto più fidanzate di quanti film abbia fatto". D'altra parte, Pitt non ha mai perso l'occasione di punzecchiare Clooney sui suoi anni da scapolo incallito prima dell’arrivo di Amal Alamuddin, oggi sua moglie e affermata avvocata dei diritti umani. "George pensava di essere il re della libertà", ha detto Brad con un sorriso malizioso. "Poi è arrivata Amal e ha capito che l’unico che regnava era il suo amore per lei".

Le mogli e le fidanzate sono sempre state un argomento di bonario sfottò tra i due amici. Come dimenticare quando George, dopo il suo matrimonio con Amal, ha ammesso di aver capito cosa volesse dire "sistemarsi" e ha scherzato dicendo che avrebbe cercato di convincere Brad a fare altrettanto. O quando Brad, riferendosi ai gemelli di Clooney, ha commentato: "George che fa il papà? Il mondo è davvero cambiato".

L'apparizione a Venezia di Brad Pitt e George Clooney è stata un tripudio di sorrisi, battute e flash dei fotografi. E mentre presentavano "Wolfs", una commedia che sembra promettere di diventare un cult, i due hanno dimostrato ancora una volta che, al di là del talento e della fama, la loro amicizia è la vera star della serata. E come spesso accade con questi due, quando si trovano insieme, l’unica cosa sicura è che ci sarà da ridere... e da brindare!