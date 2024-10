AXS M31 prodotti per l’agricoltura: BioAksxter® innovazione e sostenibilità I fertilizzanti BioAksxter® non sono semplici concimi biologici

L’azienda AXS M31 costituisce un punto di riferimento nel settore dei fertilizzanti naturali, offrendo una gamma di prodotti altamente innovativi e disinquinanti progettati per affrontare le sfide dell’agricoltura contemporanea.

I fertilizzanti BioAksxter®, cuore dell’offerta dell’azienda, non sono semplici concimi biologici, ma vere e proprie tecnologie in grado di rigenerare colture e terreni, promuovendo al contempo la sostenibilità ambientale.

I fertilizzanti BioAksxter® rappresentano una grande innovazione nel campo dell’agricoltura biologica. Grazie alla loro formulazione magnetica, potenziano le colture e migliorano la fertilità del suolo, rispondendo in modo efficace alle esigenze delle aziende agricole che cercano soluzioni per migliorare la produttività e la qualità dei propri prodotti.

Oltre a fornire nutrimento alle piante, i prodotti BioAksxter® disinquinano i terreni e le falde acquifere, eliminando i residui chimici dai prodotti agricoli e contribuendo a un’agricoltura più pulita e sostenibile.

Prodotti specifici per ogni esigenza agricola

La linea di concimi biologici è stata sviluppata per soddisfare le necessità delle diverse tipologie di colture, offrendo soluzioni specifiche per ogni settore:

M31 Agricoltura : ideale per frutticoltura, olivicoltura, cerealicoltura, orticoltura e vivaismo.

: ideale per frutticoltura, olivicoltura, cerealicoltura, orticoltura e vivaismo. M32 Ortoflorovivaismo : studiato per giovani piante in vivaio, colture orticole da foglia a ciclo breve, floricole e ornamentali.

: studiato per giovani piante in vivaio, colture orticole da foglia a ciclo breve, floricole e ornamentali. M31 Viticoltura : specifico per la vite da vino e uva da tavola.

: specifico per la vite da vino e uva da tavola. M31 Serra Fotovoltaica e M32 Serra Fotovoltaica : progettate per tutte le colture in carenza luminosa, queste soluzioni compensano fino al 70% della mancanza di luce.

e : progettate per tutte le colture in carenza luminosa, queste soluzioni compensano fino al 70% della mancanza di luce. M31 Idroponica : un fertilizzante dedicato alle colture idroponiche, acquaponiche e aeroponiche.

: un fertilizzante dedicato alle colture idroponiche, acquaponiche e aeroponiche. M31 Campi da Golf : pensato per le aree sportive ed aree di pregio naturalistico.

: pensato per le aree sportive ed aree di pregio naturalistico. M32 Orto e Giardino: ideale per orti, giardini, balconi e terrazzi.

Una risposta concreta all’inquinamento dei terreni

L’innovazione di BioAksxter® risiede non solo nella capacità di nutrire le piante, ma soprattutto nella sua azione di bonifica dei terreni inquinati. I fertilizzanti BioAksxter® sono gli unici al mondo a integrare la capacità di disinquinare il suolo e le falde acquifere, risolvendo le problematiche legate all’accumulo di residui chimici.

Per chi sono pensati i prodotti BioAksxter®

I fertilizzanti BioAksxter® sono stati sviluppati per tutte le aziende agricole che desiderano migliorare la resa e la qualità delle proprie colture, affrontando problemi di terreni stanchi, colture malate o in fase di conversione al biologico. Rappresentano inoltre una soluzione efficace per chi vuole salvaguardare il futuro della propria azienda agricola, prevenendo le avversità climatiche e ambientali.

Grazie alla sua gamma di fertilizzanti disinquinanti, AXS M31 si pone come partner affidabile per l’agricoltura sostenibile. Con BioAksxter®, l’azienda fornisce soluzioni innovative che non solo migliorano la produttività, ma che contribuiscono attivamente alla salvaguardia dell’ambiente, promuovendo una nuova era per l’agricoltura moderna.

Per ulteriori informazioni sui prodotti BioAksxter® e sulla loro applicazione, visitate il sito web dell’azienda www.bioaksxter.com.