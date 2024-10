Ecco quali sono i tre migliori ospedali d'Italia, secondo l'Agenas Al nord le eccellenze, mentre al sud esistono le strutture più carenti e inefficienti

"L'Humanitas di Rozzano e due strutture pubbliche, ovvero l'ospedale di Ancona e il Careggi di Firenze, sono risultati essere i tre migliori ospedali italiani". Lo ha detto Domenico Mantoan, direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), a margine della presentazione del Programma nazionale esiti. L'obiettivo, precisa Mantoan, "non è dare premi o penalità ma spingere verso il miglioramento dell'assistenza".

Il report ha valutato le performance di ospedali pubblici e privati, in sette aree cliniche principali: cardiocircolatorio, nervoso, respiratorio, chirurgia generale, chirurgia oncologica, nefrologia, gravidanza e parto, osteomuscolare.

"L'Humanitas, per il terzo anno consecutivo - ha precisato - si conferma ospedale di eccellenza e otto aree su quelle monitorate hanno livelli altissimi, questo mostra l'impegno costante di questa struttura". Sul podio, assegnato in base alla valutazione effettuata con il sistema del treemap, ci sono due ospedali pubblici: "L'azienda ospedaliera di Ancona che era tra i migliori anche lo scorso anno e ha fatto un balzo ulteriore migliorando ancora di più il risultato, con 7 aree di eccellenza. La sorpresa è un altro ospedale pubblico, che ha fatto un grande investimento, l'azienda ospedaliera universitaria Careggi di Firenze", che raggiunge l'eccellenza in tutte e 8 le aree considerate.

Il report ha valutato le performance di 1.363 ospedali pubblici e privati, in base a 205 indicatori. Per quanto riguarda, ad esempio, le fratture del femore operate entro le 48 ore, cosa che permette al paziente di recuperare l'autonomia, riducendo il rischio di complicanze, allettamento e infezioni, la Puglia ha buone performance in generale, con l'ospedale di Monopoli, in provincia di Bari, che rientra tra le migliori cinque strutture di Italia. Ma si contraddistingue positivamente anche il Di Venere di Bari superando la proporzione del 75% di interventi effettuati entro le 48 ore.