Trasporti, Salvini: «Sciopero selvaggio». Schlein: "Governo taglia salari» Il ministro si dice "al lavoro" per recuperare nuovi fondi per stipendi e assunzioni

Le dichiarazioni di Matteo Salvini ed Elly Schlein riflettono una profonda polarizzazione su temi centrali come la gestione dei salari, la sicurezza lavorativa e le modalità di protesta sociale. Da un lato, il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, adotta una posizione critica verso le forme di protesta radicali, sostenendo che gli scioperi selvaggi, pur essendo espressione di una richiesta legittima di migliori condizioni salariali e di sicurezza, finiscono per danneggiare la collettività e paralizzare il Paese. Salvini sottolinea il paradosso di scioperi generali che si oppongono a misure tese ad aumentare gli stipendi dei lavoratori, ritenendo che tali azioni finiscano per tradursi in una strategia politica piuttosto che in una vera difesa sindacale.

Dall'altro lato, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, critica aspramente le politiche del governo, accusandolo di tagli inaccettabili che compromettono il funzionamento del trasporto pubblico locale e lasciano i lavoratori in situazioni precarie. Schlein porta l’attenzione sul finanziamento insufficiente previsto per il 2025, considerato ampiamente al di sotto del fabbisogno reale di 1,7 miliardi di euro, e denuncia l’assenza di misure adeguate per garantire un salario minimo ai lavoratori che stentano a vivere dignitosamente. L’accusa alla premier Meloni si fa diretta: non basta dichiarare un sostegno astratto ai lavoratori, bisogna agire concretamente per i milioni di italiani che vivono sotto la soglia di sopravvivenza.

Queste due prospettive incarnano visioni opposte della gestione delle tensioni sociali. Salvini, rappresentante di una linea più istituzionale, si propone come mediatore tra le esigenze sindacali e l'operatività dello Stato, cercando un equilibrio tra riconoscere i problemi e limitare l’impatto delle proteste. Schlein, invece, si schiera al fianco dei lavoratori, evidenziando un quadro in cui le risorse stanziate non sono sufficienti e richiamando l’urgenza di politiche redistributive come l’introduzione di un salario minimo.

Questa dialettica rivela una sfida politica centrale: come affrontare la necessità di garantire salari dignitosi e condizioni di lavoro migliori senza ricorrere a strategie che rischiano di mettere in crisi il sistema economico e il tessuto sociale.

Aggiornamento Milano

Con la chiusura della linea 5, che fino alle 11.15 ha fatto servizio tra Bignami e Tre Torri, a Milano rimane aperta al momento solo la tratta tra San Babila e l'aeroporto di Linate della linea 4 della metropolitana, garantita per tutta la giornata. Riapriranno nella seconda fascia di garanzia, dalle 15 alle 18, le linee 1, 2, 3 e 5 della metropolitana e della 4 tra San Cristoforo e San Babila. Sull'app di Atm, sono disponibili aggiornamenti sullo Sciopero proclamato a sostegno del rinnovo del Ccnl dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna.

Aggiornamento Napoli

Il trasporto pubblico a Napoli è fermo, ma in città girano pochi taxi, mentre il traffico blocca il centro. È lo scenario attuale nel capoluogo campano, a causa dello sciopero nazionale di 24 ore. A Napoli, il servizio pubblico ripartirà solo dopo le ore 17. Ora sono ferme la linea 1 e la linea 6 della metro, la linea 6, le Funicolari Centrale, Montesanto e Mergellina. Per quanto riguarda la Linea 1, la prima corsa da Policlinico è prevista alle 17,05, l'ultima alle 19,45. La prima corsa da Garibaldi alle ore 17,40, l'ultima alle 20. I treni fermano solo nelle stazioni Policlinico, Rione Alto, Municipio e Garibaldi. Funicolare Centrale e Montesanto garantiranno il servizio dalle 17 alle 19,50. È sospesa invece la Funicolare di Mergellina. Le linee bus garantite, dalle ore 17 alle 20, sono Alibus, 116, 130, 151, 175, 196, 254, 412, 421, R2 e R5. È fermo anche il servizio Eav, ma il blocco del trasporto pubblico non ha comportato, almeno per il momento, il ricorso ai taxi. "Si lavora poco e alla Stazione Centrale c'è la neve, cioè una lunga fila di taxi vuoti", si lamenta un tassista a Piazza Nazionale, a pochi metri dalla Stazione, "Ho portato in giro solo qualche turista, in molti temono il costo aumentato del servizio a causa del traffico"