"Quando il mondo era senza Wifi" di Marco Ilardi un viaggio negli anni 80 Quando il mondo era senza Wi-Fi: cronache di un'infanzia senza internet

Marco Ilardi, imprenditore digitale e consulente SEO, ci invita a riscoprire un'epoca pre-digitale nel suo terzo libro, "Quando il mondo era senza Wi-Fi: cronache di un'infanzia senza internet".

Questo libro rappresenta una svolta nella carriera letteraria di Ilardi, essendo il suo primo libro non tecnico che indaga le dinamiche sociali e personali di un periodo ormai lontano.

Ilardi questa volta ci trasporta negli anni '80, un decennio che ha segnato la società moderna in modi che solo ora stiamo iniziando a comprendere appieno.

"Quando il mondo era senza Wifi" non è solo un racconto di nostalgia; è un'analisi profonda di come la vita quotidiana fosse strutturata intorno a interazioni umane dirette, non mediate da schermi o tecnologie avanzate.

Il libro rivela ad esempio come i giochi si svolgessero in strada, le ricerche scolastiche richiedessero sfogliare volumi enciclopedici e le conversazioni telefoniche avvenissero in cabine pubbliche con gettoni. Il tutto raccontato attraverso divertenti dinamiche che fanno riflettere.

Attraverso la narrazione di Ilardi, scopriamo quanto le relazioni potessero essere più autentiche quando erano costruite faccia a faccia piuttosto che attraverso messaggi di testo o post sui social media.

Il libro pone in evidenza il valore della semplicità di quei tempi, suggerendo che queste esperienze passate potessero effettivamente arricchire la qualità delle nostre interazioni personali, un contrasto netto con la frenesia della nostra era sempre connessa.

"Quando il mondo era senza Wi-Fi" solleva questioni provocatorie su cosa abbiamo guadagnato con l'introduzione di Internet e cosa abbiamo perso lungo la strada. Ilardi invita i lettori a riflettere sulla nostra attuale dipendenza dalla tecnologia, speculando su come ci adatteremmo se, improvvisamente, fossimo privi della rete.

Il finale del libro, che lascia aperta la questione su cosa accadrebbe se ci trovassimo senza internet, non è solo un esercizio di fantasia ma una riflessione seria sulla nostra resilienza e capacità di adattamento.

È un invito a valutare se, in fondo, la vita non fosse più ricca e forse anche più felice in un tempo in cui "il mondo era senza Wi-Fi".

Il libro è disponibile per la lettura sia in formato cartaceo che ebook nelle librerie fisiche e su piattaforme online come Amazon, Mondadori, e Feltrinelli.

"Quando il mondo era senza Wi-Fi" è una lettura essenziale e riflessiva per chi è curioso di esplorare un'epoca definita dalle relazioni umane piuttosto che dalla connettività digitale, e per chiunque si interroghi sulla direzione del nostro sviluppo sociale e tecnologico.