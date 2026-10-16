Ucraina senza intercettori Patriot, Londra invia gli Storm Shadow Kiev torna a colpire le raffinerie russe, cresce la tensione con Washington sulla tregua energetica

La guerra in Ucraina si combatte sempre più su due fronti legati fra loro: la protezione delle città dagli attacchi missilistici russi e la capacità di colpire le infrastrutture energetiche che alimentano l’economia di Mosca. Nel mezzo si apre una nuova frattura diplomatica con Washington, mentre Londra prova a sostenere Kiev con altre forniture militari. La notizia più allarmante riguarda le munizioni per i sistemi di difesa aerea Patriot: secondo una fonte citata dalla CNN, le scorte ucraine di intercettori sarebbero esaurite. La valutazione non equivale a una conferma ufficiale dell’azzeramento di tutte le disponibilità, ma descrive una criticità che le autorità ucraine denunciano da mesi.

Il nodo della difesa aerea

I Patriot sono fra i pochi sistemi in dotazione all’Ucraina in grado di intercettare alcuni dei missili balistici utilizzati dalla Russia. La difficoltà non riguarda soltanto il numero delle batterie schierate: senza un flusso regolare di missili intercettori, anche i sistemi presenti sul territorio perdono capacità operativa. I ripetuti bombardamenti delle infrastrutture energetiche ucraine rendono la questione urgente, perché ogni attacco riuscito può tradursi in interruzioni dell’elettricità e dei servizi essenziali per la popolazione civile.

Le consegne occidentali non sono sempre riuscite a tenere il passo con i consumi. Alla scarsità di munizioni si aggiungono le tensioni sulle informazioni di allerta precoce e sulle comunicazioni satellitari. Nei giorni scorsi Volodymyr Zelensky ha lamentato difficoltà nel ricevere avvisi tempestivi sui lanci russi. Dopo limitazioni ai servizi satellitari destinati all’impiego militare, è stata segnalata una ripresa almeno parziale delle funzionalità, senza che questo elimini l’incertezza sull’affidabilità degli strumenti disponibili.

Gli Storm Shadow britannici e i loro limiti

Il Regno Unito ha avviato nuove forniture di missili da crociera Storm Shadow, armi a lungo raggio impiegate per attaccare obiettivi terrestri. Il loro arrivo rappresenta un sostegno alle capacità offensive ucraine, ma non risolve il problema della difesa delle città: gli Storm Shadow non sono intercettori Patriot e svolgono una funzione militare diversa. Londra ha inoltre annunciato in settembre un pacchetto di aiuti per la difesa aerea invernale, comprensivo di un impegno finanziario anche per missili Patriot. La disponibilità effettiva e i tempi delle consegne restano centrali per valutare l’impatto sul campo.

La ripresa degli attacchi alle raffinerie

Sul fronte opposto, Kiev ha ripreso a colpire le infrastrutture petrolifere russe. Il 15 ottobre è stato segnalato un attacco a una raffineria del gruppo Rosneft nella regione di Rjazan, a sud-est di Mosca. Zelensky ha dichiarato conclusa la sospensione dei raid agli impianti energetici russi, accusando la Russia di aver continuato a bombardare quelli ucraini. L’annuncio segue il tentativo di tregua energetica promosso dal presidente statunitense Donald Trump: le condizioni e l’effettiva adesione delle parti, tuttavia, sono rimaste controverse.

La Casa Bianca critica gli attacchi alle raffinerie, ritenendoli un fattore di pressione sui mercati dei carburanti. Kiev sostiene invece che interromperli unilateralmente, mentre proseguono i bombardamenti sul proprio territorio, significherebbe rinunciare a uno degli strumenti di pressione su Mosca. Il presidente russo Vladimir Putin ha ridimensionato pubblicamente l’impatto degli attacchi sulla capacità di raffinazione nazionale. Le valutazioni dei due governi riflettono interessi contrapposti e non permettono, da sole, di misurare l’entità reale dei danni.

Diplomazia e rischi per l’inverno

L’avvicinarsi della stagione fredda accentua il peso strategico delle reti elettriche e degli approvvigionamenti energetici. Per Kiev la priorità immediata resta ottenere intercettori e sistemi di allerta affidabili, mentre i partner europei cercano di mantenere il sostegno militare in una fase di rapporti difficili fra Ucraina e Stati Uniti. Le prossime decisioni sulle forniture e sulle regole di impiego delle armi saranno decisive per comprendere se la nuova escalation resterà circoscritta agli obiettivi energetici o renderà ancora più complicata una trattativa.