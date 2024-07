Bimbo di due anni scomparso nel Barese: ansia per Domenico La madre ha dato l'allarme: ricerche con 200o volontari in tutta la provincia

Stava giocando nel pressi della sua abitazione in campagna a Locorotondo, in provincia di Bari, quando è scomparso dalla vista della mamma. Le forze dell'ordine e la cittadinanza intera sono in mobilitazione dalle 12 di oggi per ritrovare un bambino di due anni. "Nonostante l'immediato intervento e le incessanti ricerche dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, vigili urbani, uomo duemila e cittadini volontari - si legge sulla pagina Facebook del Comune - il piccolo non è ancora stato ritrovato. Invitiamo tutti i cittadini a mantenere la calma e a collaborare attivamente con le forze dell'ordine. Se qualcuno ha visto o ha informazioni utili riguardo al bambino disperso, è pregato di contattare immediatamente il comando dei Carabinieri o vigili. La vostra cooperazione è fondamentale per il rapido ritrovamento del bambino".

Sul posto i vigili del fuoco sono intervenuti con "una squadra, elicottero Drago e topografi. Inviate da Lecce unità cinofile", fanno sapere i vigili del fuoco su X.