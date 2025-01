Dramma Carceri: è già strage, sei suicidi in soli otto giorni nel 2025 L'allarme di Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria

23 anni, romeno, arrestato ai primi di dicembre scorso per rapina e altri reati contro il patrimonio, si è impiccato ieri sera verso le 22.00 nel bagno della sua cella al secondo piano della seconda sezione del carcere romano di Regina Coeli.

Sono così già cinque i detenuti, più un operatore, che nei primi 8 giorni dell’anno si sono tolti la vita. La carneficina a cui, nostro malgrado, abbiamo assistito nel 2024, anno in cui è stata raggiunta la cifra record di 89 reclusi e 7 agenti suicidatisi, continua irrefrenabile, vista anche la sostanziale inerzia del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e del Governo Meloni”.

Lo dichiara Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria.

"Sono 1.060 i detenuti letteralmente ammassati a Regina Coeli a fronte di 566 posti disponibili, mentre appena 340 sono gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria assegnati, quando ne sarebbero necessari almeno 709 e senza tener conto del sovraffollamento. Una situazione che è da tempo ingovernabile e che meriterebbe interventi celeri e concreti da parte dell’esecutivo. Del resto, a livello nazionale, con oltre 62.000 detenuti presenti a fronte di 46.679 posti, il sovraffollamento è ormai prossimo a raggiungere, superandola, quota 16mila. Per converso, gli organici del Corpo di polizia penitenziaria continuano a depauperarsi anno per anno, mancando al fabbisogno più di 18mila agenti. È palese che in queste condizioni non si possa neanche pensare a concreti processi organizzativi, ma ci si rabbatti giorno per giorno mirando alla ‘sopravvivenza’, senza peraltro riuscire sempre a salvaguardala, come in questi casi. Parlare di art. 27 della costituzione e di rieducazione è esercizio di mera retorica”, aggiunge il segretario.

"Servono subito misure deflattive della densità detentiva, vanno compiutamente potenziati gli organici della Polizia penitenziaria e delle altre figure professionali, è necessario assicurare l’assistenza sanitaria e vanno avviate riforme complessive dell’esecuzione penale. Il 2025 è cominciato malissimo”, conclude De Fazio.