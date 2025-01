Chiavari, esondato l'Entella: danni e vigili in azione tutta la notte Per il forte vento, smottamenti, alberi caduti. L'allerta rossa sul Tigullio terminera alle 14

Il maltempo che nella notte ha investito la Liguria, allerta rossa nel Levante Ligure, sembra progressivamwnte esaurirsi. Maggiori difficolta si sono registrate a Chiavari con l'esondazione dell'Entella (poi rientrata) e per una frana in Valfontanabuona a causa della quale i vigili del fuoco hanno farto sfollare quattro famiglie per ragioni di sicurezza. Nella notte numerosi interventi dei vigili del fuoco di Genova e Rapallo per il forte vento, smottamenti, alberi caduti. L'allerta rossa sul Tigullio terminera alle 14, l'allerta arancione su Genova alle 8.

Una grossa frana ha invaso la carreggiata del passo dei Giovi, all'altezza di Busalla, nel genovese. È successo questa mattina intorno alle 5.30. La caduta del fango ha coinvolto un'auto, ferendo una persona ricoverata in codice giallo al San Martino. Colpito anche un palo dell'illuminazione elettrica, caduto sulla strada. Sul posto il 118, i vigili del fuoco di Busalla, i tecnici di Terna per il palo elettrico, e Anas. Un'altra frana si è verificata ieri sera intorno alle 21 in val Fontanabuona a Orero, sempre in provincia di Genova. Anche in questo caso un palo dell'illuminazione si è abbattuto sulla Ss 225, rimasta chiusa al traffico per circa un'ora, prima che la viabilità venisse ripristinata con senso unico alternato. Sono quattro i nuclei familiari isolati e cinque le persone evacuate da un'abitazione in via precauzionale.