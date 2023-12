Gli opliti, chi erano e come mai sono finiti nell'addio a Giulia Cecchettin Addestrati e decisivi soldati dell'Antica Grecia, risultavano decisivi nelle battaglie per coraggio

Gli opliti erano soldati pesantemente armati dell'antica Grecia, noti soprattutto per la loro utilizzazione durante il periodo classico, tra il V e il IV secolo a.C. Il termine "oplitismo" deriva dalla parola greca "hoplon", che significa "scudo", e si riferisce alla caratteristica corazza e alla lunga lancia che costituivano l'equipaggiamento principale di questi guerrieri.

Ecco alcune caratteristiche chiave degli opliti:

Corazza: Gli opliti indossavano una pesante corazza, chiamata "panoplia", che includeva elmo, corazza pettorale, paraspalle e gregre (cosciali). Questa corazza offriva una protezione considerevole, sebbene potesse essere abbastanza ingombrante.

Scudo (Hoplon): Il famoso scudo rotondo degli opliti, noto anche come hoplon, era realizzato in legno ricoperto da pelle o metallo e aveva una forma concava. Questo scudo non solo proteggeva il soldato, ma poteva anche essere utilizzato per spingere indietro gli avversari durante il combattimento ravvicinato.

Lancia (Dory): La principale arma offensiva degli opliti era la lancia, chiamata "dory". La dory era una lunga asta con una lama appuntita alla sua estremità. Gli opliti la usavano per colpire i nemici a distanza, ma potevano anche combattere da vicino con essa.

Elmo: Gli opliti indossavano elmi che proteggevano la testa e il viso. Gli elmi potevano variare nella loro forma e design, ma avevano lo scopo di fornire una protezione essenziale durante il combattimento.

Formazione a falange: Gli opliti combattevano spesso all'interno di una formazione chiamata "falange". In questa formazione, gli opliti si disponevano in linee strette e ordinate, sovrapponendo gli scudi e protrudendo le lance. Questa tattica offriva una notevole difesa contro gli attacchi frontali.

Addestramento: Gli opliti erano generalmente cittadini liberi che possedevano proprietà e che potevano permettersi di equipaggiarsi a proprie spese. Parte del loro addestramento avveniva nelle istituzioni militari della città-stato a cui appartenevano.

Ruolo sociale e politico: Gli opliti svolgevano un ruolo chiave nella società greca e spesso partecipavano alla politica della loro città-stato. Il fatto che fossero cittadini liberi e proprietari terrieri influenzava il loro status sociale e il loro coinvolgimento nelle decisioni della polis.

Gli opliti furono cruciali nelle guerre tra le città-stato greche e parteciparono a famose battaglie come quella delle Termopili e di Maratona. La loro tattica e il loro equipaggiamento influenzarono significativamente la storia militare dell'antica Grecia.