Saldi estivi, boom nonostante inflazione e caldo Il 61% degli italiani prevede di acquistare prodotti: budget medio di 227 euro

"Le vendite di fine stagione sono ufficialmente iniziate. L'aumento dell'inflazione e l'arrivo improvviso del caldo hanno suscitato un forte interesse tra gli italiani per i saldi estivi, che prenderanno il via domani in tutte le regioni d'Italia, ad eccezione delle province autonome di Trento e Bolzano. Secondo un sondaggio condotto da Ipsos per Confesercenti, oltre il 61% degli italiani prevede di acquistare almeno un prodotto di abbigliamento, calzature o accessori scontati, con un budget stimato di 227 euro a persona. Inoltre, il 30% degli intervistati è pronto ad acquistare se troverà l'offerta adatta.

Il forte interesse dei consumatori può essere attribuito in parte all'aumento dei prezzi: le famiglie desiderano compensare i tagli al budget per abbigliamento e calzature effettuati nel corso dell'anno con alcuni acquisti scontati. Inoltre, l'improvviso cambiamento delle temperature ha avuto un impatto significativo, specialmente dopo una primavera insolitamente fredda che ha rallentato gli acquisti di capi d'abbigliamento e calzature primaverili ed estive. Il 38% dei consumatori ammette di averne acquistati meno rispetto all'anno precedente a causa della persistente incertezza meteorologica tra marzo e giugno.

Per quanto riguarda il budget, i consumatori che intendono effettuare acquisti durante i saldi prevedono di destinare in media 227,35 euro, sebbene oltre un terzo di loro preveda di spendere meno di 100 euro (24,9% meno di 100 euro, 9,2% fino a 50 euro), mentre solo il 14,1% prevede di spendere più di 300 euro (il 10,3% tra i 300 e i 500 euro, il 3,8% oltre i 500 euro). Le famiglie del centro del paese sono quelle che spenderanno di più durante i saldi, con una media di 253,07 euro a persona, mentre nelle Isole si prevede una spesa inferiore ai 200 euro. Queste sono le conclusioni dello studio condotto da Ipsos per Confesercenti."