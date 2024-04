Confindustria, Orsini nuovo presidente: "Dialogo, identità e unità" "Mi auguro Confindustria centrale di prospettive e proposte"

"Le tre parole che abbiamo utilizzato nella costruzione del programma sono il dialogo che per noi è fondamentale, che vuol dire mettere al centro le imprese, l'identità quindi far sentire l'ultimo nostro associato per ogni categoria parte di un progetto perché solo così riusciamo a costruire l'identità di Confindustria e delle imprese del paese e l'ultima parola è l'unità, basta con questa cosa aziende grandi e piccole, non esistono aziende grandi non nate piccole. le aziende grandi siano la nostra bandiera nel mondo e che le grandi facciamo crescere le piccole". Così il neo presidente designato di Confindustria Emanuele Orsini parlando con i giornalisti.

"Mi auguro sarà una Confindustria centrale, di prospettiva e proposte, che vorrà fare sintesi per dare al governo e alla Ue soluzioni per la crescita delle nostre imprese". Così il neo presidente designato di Confindustria Emanuele Orsini parlando con i giornalisti. "Dobbiamo mantenere forte il fatto che siamo la seconda manifattura d'Europa, abbiamo bisogno che le nostre imprese crescano ancora di più. Dovrà essere una Confindustria piena di proposte soprattutto in Europa e altrettanto in Italia", ribadisce