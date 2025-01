Mps presenta l’Ops totalitaria su Mediobanca: offerta scambio senza precedenti Il progetto rappresenta una nuova visione per il consolidamento bancario in Italia

Banca Monte dei Paschi di Siena ha annunciato una Ops totalitaria volontaria su Mediobanca, coinvolgendo fino a 833.279.689 azioni ordinarie, pari al 100% del capitale sociale della banca target. L'offerta prevede l'emissione di 2,3 azioni Mps per ogni azione Mediobanca portata in adesione, con un premio del 5,03% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni Mediobanca alla chiusura di ieri.

L'obiettivo dell'operazione è ambizioso: creare un nuovo campione nazionale nel settore bancario, posizionandosi tra i primi tre player in Italia nei segmenti chiave.

Le ragioni strategiche dietro l'operazione

L'integrazione tra Mps e Mediobanca mira a creare un modello bancario sinergico, combinando le competenze di due istituti leader in settori complementari. Mps si distingue per il Retail-Commercial Banking, mentre Mediobanca eccelle nel Wealth Management, Corporate & Investment Banking e nel Credito al consumo.

L'aggregazione prevede un'offerta ampliata di prodotti e servizi, oltre a una maggiore capacità di sostenere investimenti e innovazione. Il nuovo gruppo punterà su reti distributive capillari, piattaforme digitali agili e capitale umano di eccellenza.

La risposta di Mediobanca: non amichevole ma attesa

Fonti finanziarie riportano che Mediobanca considera l'Ops "non amichevole", pur ritenendola non inattesa. La reazione evidenzia le complessità di un'operazione di questa portata, che potrebbe ridefinire il panorama bancario italiano.

Nonostante ciò, l'Amministratore Delegato di Mps, Luigi Lovaglio, sottolinea il carattere innovativo dell'operazione e la volontà di creare valore per gli azionisti di entrambi gli istituti, oltre che per l'intero sistema Paese.

Un nuovo leader bancario italiano: visione e obiettivi

Il progetto di Mps non si limita all'acquisizione, ma guarda a una trasformazione più ampia. Lovaglio ha descritto la fusione come un'opportunità per creare una banca moderna, resiliente e competitiva, capace di supportare famiglie, imprese e comunità locali.

La combinazione di talenti, brand e know-how rappresenta la base per un'eccellenza italiana pronta a guidare il settore bancario verso un futuro di crescita e innovazione.

L'Ops lanciata da Mps su Mediobanca rappresenta un passo cruciale per il consolidamento del sistema bancario italiano. Se l'operazione andrà a buon fine, potrebbe nascere un nuovo leader capace di competere non solo a livello nazionale, ma anche internazionale, promuovendo sviluppo, innovazione e sostenibilità economica.