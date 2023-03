Il Papa ai ragazzi: "Avete la forza di cambiare la realtà. Fatelo" Francesco agli studenti: "Fatevi aiutare, anche dagli anziani, ma cambiate la realtà"

" Cari fratelli e sorelle, sto guardando il programma, e vedo che dice: 'Studenti che cambiano la realtà'. E' vero questo? Voi siete capaci di cambiare la realtà? State attenti eh. C'è una realtà buona, che ti fa abbassare, o sei in orbita. Ma c'è una realtà cattiva, e questa va cambiata". Lo dice Papa Francesco in un videomessaggio agli studenti dell'Azione Cattolica riguardante una loro iniziativa, registrato ieri mattina in occasione dell'udienza in Vaticano a mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell'Azione Cattolica Italiana e dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. "Coloro che lo sanno fare, i giovani gli studenti - incoraggia il Pontefice -. Alle volte i sogni sono oltre. Ma si può! E voi avete la forza, avete l'illusione. Cambiate la realtà". "E fatevi aiutare dagli altri, sempre in dialogo con gli anziani. Il dialogo giovani-nonni è importantissimo. Ma cambiate la realtà - aggiunge Francesco -. Grazie per tutto quello che voi fate. Studenti che cambiano la realtà. E avanti e coraggio. Pregate per me che io prego per voi. Che il Signore vi benedica".