Schlein (PD): "Nemici del Governo? Ormai manca solo Byron Moreno" La segretaria dem ironizza: "Magistrati, giornalisti, intellettuali lunga lista nemici immaginari"

"Magistrati, giornalisti, intellettuali, la lista dei nemici immaginari di questo governo e' lunga. Manca l'arbitro Moreno, poi li abbiamo visti tutti". Lo ha detto Elly Schlein in conferenza stampa parlando delle parole del ministro Crosetto sui magistrati.

E Schlein ha aggiunto: " "E' un governo ossessionato dalla giustizia che cerca lo scontro istituzionale. Se il ministro Crosetto ha degli elementi li mostri Paese. Se questi elementi non ci sono ritiri quello che ha detto"

Schlein è intervenuta anche sull'energia: ''Chiediamo al governo di fermarsi e ascoltare se non noi, i parlamentari della sua maggioranza''. Anche dentro le forze parlamentari di maggioranza ''ci sono stati emendamenti per tutelare cinque milioni di famiglie. Ma il governo li ha fatti ritirare.''. ''Ieri il Cdm ha confermato la scelta di dire no alla proroga del mercato tutelato di luce e gas. Non è una scelta tecnica, tocca la carne viva di milioni di famiglie'' rimarca la segretaria del Pd. ''Siamo ancora in tempo'' però: ''Il governo fermi le aste e proroghi il mercato tutelato''. ''Ci hanno messo 10 mesi a dire al parlamento quali erano le modifiche sul Pnrr, la mia domanda è semplice: perché su questo no? Visto che il mondo è cambiato. Allora io mi chiedo in che mondo viva se solo noi ci siamo accorti che il mondo è cambiato. Mi chiedo se il governo intende abbandonare milioni di famiglie e tutelare gli interessi delle grandi società energetiche''.