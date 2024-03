Castellone (M5S) attacca il governo: mai così tante persone in povertà assoluta La Vice Presidente del Senato: un nuovo record negativo per l'esecutivo Meloni

“Il Governo Meloni segna un nuovo record negativo: in Italia non ci sono mai state così tante persone in condizione di povertà assoluta, ben 5,7 milioni di persone, il 9,8% dei cittadini italiani – così la Vice Presidente del Senato Mariolina Castellone in una nota Facebook –. I dati ISTAT dimostrano ancora una volta come questa destra si stia accanendo sui più deboli. La cosa più grave, come ho più volte denunciato, è che la povertà assoluta colpisce un'ampia fetta di minori, circa 1 milione e 300 mila secondo l’ultima analisi. Per un bambino vivere in condizioni di povertà assoluta vuol dire essere condannato a restare povero a vita perché costretto a partire da uno scalino più basso rispetto ai suoi coetanei. Vuol dire non avere i beni di prima necessità e non avere diritto ad un futuro dignitoso. Perché ormai la povertà è ereditaria ed essere povero è una colpa. Evidentemente, come dimostrano anche questi ultimi dati, il Reddito di cittadinanza era servito ad arginare la povertà e forse non era, come ha provato a raccontare questo Governo, l’origine di tutti i mali. L'altro giorno parlando con alcuni ex percettori di reddito e ascoltando le loro storie di dolore e disperazione mi chiedevo proprio questo: come può la politica girare lo sguardo altrove e fare finta che la povertà non esista, concentrando tutte le energie per lavorare da settimane su premierato e terzo mandato dei governatori? Un Paese che non tutela le fasce più deboli, è un Paese che ha perso!” – conclude la Vice Presidente del Senato Mariolina Castellone.