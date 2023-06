Giochi Europei, Malagò a Casa Italia: "Vogliamo fare meglio di Minsk 2019" Questa sera alle 20:30 all'Henryk Reyman's Stadium di Cracovia la cerimonia inaugurale.

“In undici sport sono in palio i pass per l’Olimpiade di Parigi 2024, altre nove discipline danno punti pesanti per il ranking olimpico: saranno gare complicate, Cracovia 2023 è il primo vero banco di prova della stagione”.

Parole di Giovanni Malagò appena arrivato a Casa Italia per presenziare alla cerimonia inaugurale dei Giochi Europei.

Il massimo dirigente del Coni, accompagnato da Carlo Mornati, ha parlato ad ampio raggio della spedizione azzurra di cui fanno parte anche diversi atleti campani.

"Casa Italia è oramai un marchio di fabbrica - ha sottolineato Malagò -. E' bellissima. Guardare gli atleti Italia Team con la divisa ufficiale, uniti, mi riconcilia con lo sport. La presenza di Gianmarco Tamberi nella squadra di atletica – ha proseguito il presidente del CONI – dà lustro all’intera spedizione e ci inorgoglisce moltissimo. L’atletica è la regina dei Giochi e lui è campione olimpico in carica. Qui abbiamo sette campioni olimpici (Mauro Nespoli, Jessica Rossi, Gabriele Rossetti, Gianmarco Tamberi, Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta): vogliamo fare meglio di Minsk 2019, quando vincemmo 41 medaglie. Abbiamo le carte in regole. E ci sono anche nuovi sport. Mi aspetto un ottimo risultato della Polonia padrona di casa. Penso, inoltre, che i Paesi piccoli vinceranno diverse medaglie: ci sarà un frazionamento maggiore rispetto al passato. Il momento difficile di Jacobs? Oggi nell’Italia Team c’è un senso di complicità spaventoso. Marcell vive problematiche che potrebbe vivere qualunque atleta, ma è più esposto a causa della sua popolarità. Mi preme aggiungere che siamo anche con la testa e con il cuore al fianco della Nazionale Under 21 di calcio, pronta a disputare l’Europeo che vale anche come qualificazione per Parigi 2024".

"I Giochi Europei di Cracovia sono un evento unico - ha dichiarato il Segretario Generale del CONI Carlo Mornati -. Il programma è completamente nuovo rispetto alle prime due edizioni e qui in Polonia in palio ci sono anche i pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024".

Questa sera alla 20:30 all'Henryk Reyman's Stadium la squadra italiana sarà guidata dai portabandiera Odette Giuffrida e Mauro Nespoli.