Parigi 2024: l'Italia in corsa per nuove medaglie nella settima giornata Dopo gli ori di Giovanni De Gennaro nella canoa slalom e Alice Bellandi nel judo

Oggi, giovedì 2 agosto, la settima giornata delle Olimpiadi di Parigi 2024 si prospetta carica di emozioni per il team azzurro, che attualmente occupa l'8ª posizione nel medagliere con un bottino di 16 medaglie: 5 ori, 7 argenti e 4 bronzi. L’Italia è pronta a vivere un'altra giornata intensa, con la speranza di incrementare il numero di medaglie e consolidare la propria posizione nella classifica.

La giornata di ieri ha visto trionfare Giovanni De Gennaro nella Canoa slalom e Alice Bellandi nel Judo, categoria -78 kg, con due straordinarie medaglie d’oro. A queste si è aggiunto l'argento conquistato dalla squadra di fioretto femminile, che ha regalato ulteriori soddisfazioni al tricolore.

Oggi, l’attenzione si sposta su diverse finali dove gli azzurri hanno concrete possibilità di medaglia. Grande attesa c’è per Alberto Razzetti, che scenderà in vasca per la sua terza finale nei 200 misti maschili. Ma l’Italia può sperare anche nei tuffi, nel canottaggio e nel nuoto, discipline in cui i nostri atleti hanno già dimostrato di poter competere ai massimi livelli.

Nel tennis, l'Italia segue con ansia la semifinale del singolare maschile dove Lorenzo Musetti affronterà il serbo Novak Djokovic, uno dei più grandi campioni della storia del tennis. Anche nel doppio femminile, le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini cercano l’impresa nella loro semifinale.

Occhi puntati anche sull’atletica leggera, con il debutto di Nadia Battocletti nelle batterie dei 5.000 metri, dopo i recenti successi agli Europei. La giovane atleta rappresenta una delle più grandi speranze del mezzofondo italiano. Nella velocità, Zaynab Dosso, medaglia di bronzo agli Europei, correrà nei preliminari dei 100 metri femminili. Da non perdere anche la gara di lancio del peso con Leonardo Fabbri, campione europeo e argento mondiale, che cercherà di confermarsi tra i migliori al mondo.

Le finali di queste discipline sono in programma a diversi orari della giornata, promettendo una giornata ricca di emozioni. Gli appassionati potranno seguire tutte le gare in diretta su Rai 2, accessibile a tutti, e su Discovery+ per gli abbonati, che trasmette in esclusiva tutti i momenti di questi Giochi di Parigi 2024.

Non resta che sintonizzarsi e fare il tifo per i nostri atleti, pronti a scrivere un’altra pagina indimenticabile della storia sportiva italiana.