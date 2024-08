Parigi 2024-Tennis. In campo Errani e Paolini, sfidano le russe Grande attesa per la finale dei 100 metri maschile, Jacobs sfida Chituru Ali

Iniziata, da poco, una delle finali più attese di giornata: quella di Sara Errani e Jasmine Paolini nel doppio femminile che chiudere il programma del tennis alle Olimpiadi. Da poco in campo dopo la finale maschile Alcaraz-Djokovic, le azzurre affrontano per l'oro le russe (sotto bandiera neutrale) Mirra Andreeva e Diane Shnaider. Per Errani c'è all'orizzonte la possibilità di completare il Career Golden Slam in doppio (vincere tutti i major e l'oro olimpico).

Si chiude oggi anche il programma alla Defense Arena del nuoto. Tra le ultime finali c'è quella dei 1.500 stile con Gregorio Paltrinieri (18.36), entrato con il secondo miglior crono. L'obiettivo è il bis dopo il bronzo negli 800. Oggi è il giorno della gara regina: i 100 metri piani. Marcell Jacobs e Chituru Ali sognano in grande, ma prima dovranno superare le semifinali in programma alle 20. Poi alle 21.50 la finalissima per le medaglie.