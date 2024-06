Nuovo bagno di sangue per il pellegrinaggio alla Santa Mecca I numeri della strage, 1300 morti, sarebbero anche minori di quelli realmente verificatesi

La morte dell’Hajj ha sollevato interrogativi sui preparativi sauditi. Più di 1.300 persone sono morte nel caldo estremo in Arabia Saudita durante il pellegrinaggio islamico alla città santa della Mecca questo mese, sollevando interrogativi sui preparativi del Paese.

I funzionari hanno detto che la maggior parte dei morti non era stata registrata per l'hajj. I pellegrini con permesso vengono trasportati in autobus con aria condizionata e possono riposare in tende rinfrescanti, mentre quelli senza permesso vengono lasciati con scarsa protezione contro temperature che possono raggiungere i 120 gradi Fahrenheit.

Il governo saudita ha cercato di contenere gli effetti del caldo aumentando l’ombra e nebulizzando i pellegrini con acqua fresca. Ma molti parenti dei morti e dei dispersi si sono lamentati del fatto che le autorità non avevano fatto abbastanza per calmare tutti i pellegrini. Non è chiaro se il numero di morti quest’anno sia superiore a quello degli anni precedenti perché l’Arabia Saudita non pubblica regolarmente tali statistiche.