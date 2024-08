Kamala Harris e il vice Walz hanno fatto il loro debutto a Philadelphia Tim era il tipo di insegnante e mentore che ogni bambino in America sogna di avere

Kamala Harris è apparsa per la prima volta insieme al suo nuovo compagno di corsa, il governatore del Minnesota Tim Walz, ex insegnante di studi sociali e allenatore di football dallo stile schietto, presentandolo ieri a un raduno affollato a Philadelphia.

"Tim Walz era il tipo di insegnante e mentore che ogni bambino in America sogna di avere e che ogni bambino merita", ha detto Harris. "Il tipo di allenatore, perché è il tipo di persona, che fa sentire le persone come se appartenessero e poi le ispira a sognare in grande. E questo è il tipo di vicepresidente che sarà".

Walz ha risposto raggiante: "Grazie per aver riportato la gioia".

Martedì i democratici si sono dimostrati rapidi nell'accogliere la loro nuova candidatura e la campagna di Harris ha dichiarato di aver raccolto più di 20 milioni di dollari nelle ore successive alla nomina ufficiale di Walz.

Nato nel Nebraska, Walz ha prestato servizio per 24 anni nella Guardia Nazionale, ha insegnato studi sociali e ha allenato una squadra di football del liceo. Ha iniziato la sua carriera politica nel 2006 vincendo una corsa al Congresso in un distretto rurale, in gran parte conservatore, del Minnesota.

Dopo la sua elezione a governatore del Minnesota, Walz ha lavorato per attuare un ambizioso programma di politiche liberali: tasse universitarie gratuite per studenti a basso reddito, pasti gratuiti per gli scolari, marijuana ricreativa legale e protezioni per le persone transgender. Ha anche sostenuto le questioni climatiche, ma ha dovuto affrontare critiche per la sua risposta alle proteste di George Floyd.

Harris si è assicurata la nomination del Partito Democratico per la presidenza, ottenendo il sostegno del 99 percento dei delegati durante un appello virtuale.

Harris è impegnata in una serrata lotta contro Donald Trump in tre stati chiave: Wisconsin, Michigan e Pennsylvania.