Presidenziali Usa. Trump vs Harris: duello in tv concordato per settembre A meno di 100 giorni dalle elezioni per il nuovo Presidente, ci sono delle date per il confronto

In una conferenza stampa a Mar-a-Lago, Donald Trump ha dichiarato di essere impaziente di confrontarsi con Kamala Harris e ha proposto tre date per i dibattiti. La rete ABC ha confermato che avrebbe ospitato i due candidati per un dibattito il 10 settembre.

La conferenza è stata la prima apparizione pubblica dell'ex presidente da quando Harris è diventata la candidata democratica, e ha simboleggiato uno sforzo per riconquistare lo slancio politico. Trump ha ripetutamente pronunciato male il suo nome, ha criticato la sua intelligenza e ha resuscitato una serie di attacchi familiari che la descrivevano come "una persona di sinistra radicale".

Trump ha insistito sul fatto che poco è cambiato, nonostante i sondaggi mostrino una corsa serrata e nonostante i democratici attirino decine di migliaia di sostenitori ai raduni negli stati indecisi. "Non ho ricalibrato la strategia per niente", ha detto. "Sono le stesse politiche: frontiere aperte, debole contro la criminalità".

Le riserve di petrolio degli Stati Uniti sono ai minimi storici? L'amministrazione Harris renderebbe obbligatorie le auto elettriche? E i tagli fiscali sotto Trump sono stati i più alti di sempre? Abbiamo verificato i fatti delle affermazioni di Trump.

Harris non sostiene un embargo sulle armi verso Israele, ha affermato il suo consigliere per la sicurezza nazionale.

I sostenitori di Trump affermano che l'ascesa di Harris ha turbato l'ex presidente e che fa fatica a concentrarsi.

I dimostranti pro-palestinesi hanno provocato Harris durante un comizio mercoledì, riemergendo le divisioni del partito sulla guerra a Gaza. Lei ha sfruttato l'interruzione a suo vantaggio.

Nel 2020, l'ambito sostegno di Taylor Swift è andato al presidente Biden. I fan di Swift desiderano ardentemente un sostegno simile per Harris.

La situazione di Gaza

Il presidente Biden e i leader di Egitto e Qatar hanno affermato di essere pronti a presentare una proposta di cessate il fuoco "definitiva" per porre fine alla guerra a Gaza e liberare gli ostaggi israeliani e i detenuti palestinesi. Hanno invitato Israele e Hamas a tornare al tavolo delle trattative al Cairo o a Doha, Qatar, la prossima settimana per risolvere il conflitto.

I colloqui per il cessate il fuoco sono stati sospesi dopo che un incontro lo scorso fine settimana al Cairo non ha prodotto alcuna svolta. Il processo è stato complicato dall'assassinio di Ismail Haniyeh, il leader politico di Hamas, che aveva guidato i negoziati tramite intermediari.

"Non c'è più tempo da perdere né scuse da nessuna delle parti per ulteriori ritardi", hanno affermato Biden, il presidente egiziano Abdel Fattah el-Sisi e lo sceicco Tamim bin Hamad al-Thani del Qatar in una dichiarazione. "È tempo di rilasciare gli ostaggi, iniziare il cessate il fuoco e attuare questo accordo".

Passi successivi: Benjamin Netanyahu, il primo ministro israeliano, ha indicato che avrebbe accettato l'incontro, ma non è chiaro quanto sia disposto a raggiungere un accordo. Né è chiaro se Hamas sia pronto o in grado di raggiungere un accordo. Il gruppo non ha risposto immediatamente alla dichiarazione, e non è ancora chiaro chi si sarebbe presentato ai negoziati ora che Haniyeh è morto.