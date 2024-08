Vendetta di Putin, centinaia di missili: l'Ucraina è in fiamme Escalation servita: Volodymyr Zelensky promette nuovi raid in territorio russo

Mosca ha lanciato ieri più di 200 missili e droni in un'ampia fascia dell'Ucraina, in quello che Volodymyr Zelensky, il presidente ucraino, ha descritto come "uno degli attacchi più grandi" della guerra che dura da 30 mesi. I funzionari hanno detto che quattro persone sono state uccise e più di 30 altre sono rimaste ferite.

Gli attacchi hanno danneggiato le strutture energetiche e costretto i residenti a rifugiarsi nei seminterrati e nelle metropolitane. Gli attacchi sono avvenuti sullo sfondo dell'incursione transfrontaliera dell'Ucraina nella Russia meridionale, la prima invasione sul suolo russo dalla seconda guerra mondiale.

L'offensiva ha rallentato negli ultimi giorni, ma Zelensky ha detto domenica che le forze ucraine sono avanzate leggermente e hanno preso il controllo di altri due insediamenti. Non è stato possibile verificare l'affermazione in modo indipendente. Le truppe russe hanno simultaneamente attaccato senza sosta lungo la linea del fronte all'interno dell'Ucraina.

"Come la maggior parte dei precedenti attacchi russi, questo è altrettanto vile, mira a infrastrutture civili critiche", ha detto Zelensky sui social media. "Ci sono molti danni nel settore energetico", ha detto, aggiungendo che le squadre stavano riparando i danni.