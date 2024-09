Sinner annulla Fritz e vince gli Us Open, secondo titolo di Slam Dopo i due di Nicola Pietrangeli e quelli di Adriano Panatta, Francesca Schiavone e Flavia Pennetta

Jannik Sinner ha sconfitto Taylor Fritz 6-3, 6-4, 7-5 con un gioco di fondo implacabile per vincere il campionato maschile degli US Open meno di tre settimane dopo essere stato scagionato da un caso di doping. Il numero 1 della classifica Sinner è un 23enne italiano la cui vittoria di domenica gli ha regalato il secondo trofeo del Grande Slam della sua nascente carriera.

L'altro è stato all'Australian Open a gennaio. Sinner ha anche impedito al numero 12 Fritz di porre fine a una siccità di titoli importanti per gli uomini americani che dura da 21 anni. Il trionfo di Andy Roddick a Flushing Meadows nel 2003 è stato l'ultimo titolo Slam per un uomo degli Stati Uniti.

Il trionfo di Andy Roddick a Flushing Meadows nel 2003 è stato l'ultimo titolo Slam per un uomo degli Stati Uniti. L'ultimo prima di Fritz, un 26enne della California, a disputare una finale in uno dei quattro tornei più importanti del tennis è stato anche Roddick, che ha perso contro Roger Federer a Wimbledon nel 2009. Sinner ha esteso la sua attuale serie di vittorie a 11 partite e ha migliorato il suo record a 55-5 con sei titoli, il massimo del tour, nel 2024. Ciò include un punteggio di 35-2 sui campi in cemento, la superficie utilizzata sia all'Australian Open che allo US Open, ed è il primo uomo da Guillermo Vilas nel 1977 a vincere i suoi primi due trofei del Grande Slam nella stessa stagione, qualcosa che grandi come Novak Djokovic, Rafael Nadal e Federer non sono mai riusciti a realizzare. Meno di una settimana prima dell'inizio della competizione a Flushing Meadows, il mondo ha scoperto che Sinner era risultato positivo due volte agli steroidi anabolizzanti a marzo, ma era stato scagionato perché il suo uso era stato dichiarato involontario: la sostanza proibita era entrata nel suo sistema tramite un massaggio da parte di un membro del team che in seguito aveva licenziato.

Come previsto, Fritz ha potuto godere di un vantaggio in casa in un pomeriggio fresco sotto un cielo quasi senza nuvole. In una folla piena di celebrità che includeva Taylor Swift e il suo fidanzato, il tight end dei Kansas City Chiefs Travis Kelce, alcuni spettatori occasionalmente si sono impegnati in cori di "USA!" tra una partita e l'altra o si sono alzati in piedi ogni volta che lui riusciva a raccogliere quello che in quel momento sembrava un punto cruciale.Fritz non è il tipo che mostra grandi emozioni, spesso salutando quei momenti con una piccola scossa della sua racchetta color neon. Quando è stato battuto nel primo gioco della partita, un inizio infausto che includeva un brutto errore di uno smash, Fritz ha sorriso sarcasticamente.

Anche Sinner ha mostrato un po' di nervosismo e quando ha giocato una partita sciolta che includeva un doppio fallo e altri errori, ciò ha aiutato Fritz a tornare in vantaggio per 3-2 dopo 20 minuti. Quello è stato praticamente l'ultimo momento significativo per Fritz o i suoi fan fino al 3-3 nel terzo set, quando ha colpito un vincente in testa per arrivare a 15-30, ha colpito l'aria e ha urlato "Andiamo!" La gente sugli spalti si è alzata, applaudendo e gridando. Dopo che Fritz ha depositato una volée vincente per guadagnare un break point un minuto dopo, ha festeggiato allo stesso modo e migliaia di persone intorno a lui sono impazzite.

Sinner poi ha commesso un doppio fallo, portando Fritz in vantaggio per 4-3. Ma quando ha provato a servire il set sul 5-4, Fritz ha ceduto abbastanza da permettere a Sinner di pareggiare con un break. Sinner ha usato un drop shot per attirare Fritz nel campo d'attacco, poi ha fatto scivolare un colpo passante che Fritz ha mandato al volo in rete. Fritz è rimbalzato sulla sua racchetta fuori dal campo. Sinner è andato a grandi passi verso la scatola degli asciugamani, senza nemmeno sorridere. Circa 10 minuti dopo, la vittoria è stata di Sinner grazie a una serie di quattro partite di chiusura. Quando è finita, Sinner ha alzato le braccia, ha gettato la testa all'indietro e ha chiuso gli occhi. In genere si afferma durante le partite in quello che forse è meglio descritto come un modo piuttosto casuale.

Il suo stile è meno spettacolare che solido, meno magico che metronomico. In entrambi i casi, è stato magistrale, usando i suoi lunghi arti e le sue scarpe da ginnastica cigolanti e scivolanti per arrivare a tutto prima di mirare tiro ad alta velocità dopo tiro proprio vicino alle linee, e di solito riuscendoci. Nessuno dei due giocatori sembrava molto interessato ad avventurarsi in avanti domenica a meno che non fosse costretto, accontentandosi invece di tirare dritti e rovesci da fondo campo. Questo è decisamente il territorio di Sinner. Alla fine, Sinner, il secondo italiano a vincere un titolo di singolare agli US Open, insieme alla campionessa femminile del 2015 Flavia Pennetta, aveva un bilancio impressionante: solo 21 errori non forzati, 13 in meno di Fritz e 23 vincenti. All'inizio, il matchup sembrava essere uno che Fritz avrebbe avuto una possibilità di mantenere competitivo solo se avesse dimostrato il suo meglio assoluto, in particolare al servizio. Se è così, il set di apertura si è rivelato tutt'altro che ideale per lui. Ha messo il 36% dei suoi primi servizi, ha consegnato solo due ace, un totale superato solo nel gioco iniziale del secondo set, e ha finito con più del doppio degli errori non forzati (12) dei vincenti (cinque). Quel genere di statistiche migliorerebbero dalla parte di Fritz, ma non è riuscito a trovare un modo per mettere costantemente nei guai Sinner. Pochi ci riescono di questi tempi.

Per Sinner è il suo secondo titolo Slam della stagione e della carriera, e il settimo dell'Italia nella storia, dopo i due di Nicola Pietrangeli e quelli di Adriano Panatta, Francesca Schiavone e Flavia Pennetta, la sola ad essersi aggiudicata lo Slam americano nel 2015. Sinner ha imposto il suo tennis e diventa il terzo giocatore dell'era Open a vincere due titoli Slam in un solo anno dopo Connors e Guillermo Vilas. Non sono bastati i 24mila tifosi a spingere il californiano Fritz, con tanto di vip e stelle come la cantante Taylor Swift e il compagno Travis Kelce, stella Nfl, l'imprenditore sudafricano naturalizzato statunitense Elon Musk, l'attore Matthew McConaughey con tanto di fascia a stelle e strisce intorno alla testa, ma anche Jason Tatum, campione Nba con i Boston Celtics e l'oro olimpico dei 100 metri Noah Lyles. Ma a brillare in campo è stata la stella italiana di Jannik Sinner che dopo il successo è andato a salutare il suo team con il bacio alla sua fidanzata Anna Kalinskaya.

"Sono state due settimane davvero belle, congratulazioni a Jannik e al suo team, ha giocato una grande finale, è stato troppo bravo". Così Taylor Fritz durante la cerimonia di premiazione degli Us Open dopo essere stato sconfitto in finale da Jannik Sinner. "Grazie a tutto il mio team, alla mia famiglia e alla mia ragazza, è stata un bellissimo percorso. So che è da molto che aspettiamo un campione Slam - ha concluso il tennista statunitense - mi spiace non esserci riuscito questa volta ma continuerò a lavorare affinché possa riprovarci".