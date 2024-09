Kamala Harris e Donald Trump sono testa a testa nei sondaggi La volata finale: l'ex presidente ha perso l'enorme vantaggio accumulato con l'attentato

L'ex presidente Donald Trump e la vicepresidente Kamala Harris stanno entrando nella volata finale della campagna in una gara serrata, secondo un sondaggio nazionale di probabili elettori condotto da The Times e Siena College. Il sondaggio ha rilevato che Trump era in vantaggio su Harris, 48% contro 47%.

Il loro unico dibattito programmato è fissato per domani, e il sondaggio sottolinea i rischi e le potenziali ricompense per entrambi i candidati alla presidenza. Harris si trova di fronte a una quota considerevole di elettori che affermano ancora di aver bisogno di saperne di più su di lei. Nonostante i suoi problemi legali, Trump ha goduto di un sostegno notevolmente resiliente.

Il nuovo sondaggio arriva pochi giorni dopo che il giudice che supervisiona il processo penale di Trump a Manhattan ha rinviato la sua condanna a dopo il giorno delle elezioni . La mossa ora garantisce che gli americani voteranno senza sapere se Trump, il primo ex presidente condannato come criminale, trascorrerà del tempo dietro le sbarre.

I due candidati hanno opinioni molto diverse sulle tradizionali alleanze di sicurezza americane. Se Donald Trump tornasse a essere presidente, potrebbe non rafforzare le tradizionali alleanze americane; potrebbe invece indebolirle. La vicepresidente Kamala Harris non ha parlato molto di politica estera da quando è diventata la candidata democratica quest'estate. Ma la maggior parte degli analisti pensa che continuerà gli sforzi del presidente Biden per rafforzare le tradizionali alleanze americane.

La maggior parte degli elettori americani non considera la politica estera una questione decisiva o una priorità nelle elezioni americane, a meno che le truppe americane non siano direttamente coinvolte in una guerra disastrosa, quindi i candidati in genere non dedicano molto tempo a parlare di alleanze statunitensi o di affari globali. Tuttavia, potremmo vedere i giornalisti porre domande sia a Harris che a Trump sulle loro opinioni in materia di politica estera nel dibattito televisivo di domani.