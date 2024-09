Voleva uccidere Trump in diretta web l'attentatore fermato a Palm Beach È un uomo di 58 anni, fanatico di armi, residente nella Hawaii dal 2018

Nuovi dettagli rivelano il piano del secondo fallito attentato a Donald Trump. Ryan Wesley Routh, 58 anni, delle Hawaii, aveva una webcam, per portare a termine l'uccisione in diretta online, l'uomo fermato dai servizi segreti di sicurezza. armato di un fucile con mirino telescopico, presso il suo golf club a West Palm Beach.

Il tutto appena nove settimane dopo che il candidato repubblicano alla presidenza è sopravvissuto a un altro attentato alla sua vita. Gli agenti dei servizi segreti statunitensi di stanza a poche buche da dove Trump stava giocando hanno notato la volata di un fucile stile AK che spuntava tra gli arbusti che costeggiano il campo, a circa 400 metri di distanza. Un agente ha sparato e l'uomo armato ha lasciato cadere il fucile ed è fuggito a bordo di un SUV, lasciando l'arma da fuoco insieme a due zaini, un mirino usato per mirare e una telecamera GoPro, ha detto lo sceriffo della contea di Palm Beach Ric Bradshaw.

Ryan Wesley Routh, che è stato arrestato, aveva un atteggiamento calmo e impassibile e ha mostrato poca emozione quando è stato fermato. Trump avrebbe dovuto parlare dalla Florida di criptovaluta in diretta lunedì sera sul sito di social media X e aveva pianificato delle tappe martedì e mercoledì nel Michigan e a Long Island, New York.

Biden ha detto di aver ordinato al suo team di garantire che il Secret Service "abbia tutte le risorse, le capacità e le misure di protezione necessarie per garantire la continua sicurezza dell'ex Presidente". In seguito, Trump ha parlato con gli alleati, tra cui il compagno di corsa, il senatore dell'Ohio JD Vance, il senatore della Carolina del Sud Lindsey Graham e diversi conduttori di Fox News. Il presidente della Camera Mike Johnson ha detto di aver trascorso diverse ore con Trump e di averlo definito "inarrestabile".

Trump era tornato in Florida questo fine settimana da un'escursione sulla costa occidentale che includeva un raduno venerdì sera a Las Vegas e una raccolta fondi nello Utah. La sua campagna non aveva annunciato alcun piano pubblico per Trump domenica. Spesso trascorre la mattinata giocando a golf. Trump ha avuto un'impronta di sicurezza intensificata dal tentato assassinio di luglio. Quando è alla Trump Tower di New York, i camion della spazzatura parcheggiati hanno formato un muro fuori dall'edificio. Ai raduni all'aperto, ora parla da dietro un vetro antiproiettile. Il campo da golf della Florida è stato parzialmente chiuso per Trump mentre giocava, ma ci sono diverse aree attorno al perimetro della proprietà in cui i golfisti sono visibili dalla linea di recinzione. Gli agenti dei servizi segreti e gli ufficiali sui golf cart e sui quad generalmente mettono in sicurezza l'area diverse buche prima e dietro Trump . Gli agenti di solito portano anche un veicolo blindato sul campo per proteggere Trump rapidamente in caso di minaccia. Lo sceriffo della contea di Palm Beach ha detto che l'intero campo da golf sarebbe stato circondato dalle forze dell'ordine se Trump fosse stato il presidente, ma poiché non lo è, "la sicurezza è limitata alle aree che il Secret Service ritiene possibili".

I registri mostrano che Routh, 58 anni, ha vissuto nella Carolina del Nord per la maggior parte della sua vita prima di trasferirsi alle Hawaii nel 2018. Nel 2020, ha pubblicato un post sui social media a sostegno di Trumprielezione, ma negli ultimi anni i suoi post hanno espresso sostegno a Biden e Harris. Routh ha cercato di reclutare soldati afghani in fuga dai talebani per combattere in Ucraina e ha trascorso diversi mesi nel paese, secondo un'intervista con il New York Times l'anno scorso. L'FBI stava guidando le indagini e lavorando per determinare qualsiasi movente. Il procuratore generale Merrick Garland stava ricevendo aggiornamenti regolari.

Il governatore della Florida Ron DeSantis, un repubblicano, ha affermato che lo stato avrebbe condotto le proprie indagini, pubblicando su X che "La gente merita la verità sul potenziale assassino e su come è riuscito ad arrivare a 500 metri dall'ex presidente e attuale candidato del GOP".