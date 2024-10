La Danza della Morte: l’epidemia di ballo che sconvolse Strasburgo Tutto iniziò quando una donna, nota come Frau Troffea, iniziò a ballare per le strade senza sosta

Nel luglio del 1518, la città di Strasburgo, allora parte del Sacro Romano Impero, fu teatro di un fenomeno che ancora oggi lascia perplessi gli storici: una misteriosa epidemia di danza che colpì decine di persone. Tutto iniziò quando una donna, nota come Frau Troffea, iniziò a ballare per le strade senza sosta. Nel giro di pochi giorni, decine di persone si unirono a questa strana danza, incapaci di fermarsi, fino a quando molti crollarono esausti o, addirittura, morirono per infarto o ictus.

Le cronache dell’epoca parlano di una vera e propria “epidemia” che coinvolse fino a 400 persone. Le autorità locali, perplessi, interpretarono l'evento come una punizione divina e pensarono di aiutare i malati incoraggiandoli a ballare, arrivando a costruire persino un palco per consentire loro di sfogarsi. Questa decisione, però, non fece che aggravare la situazione.

La causa della cosiddetta “peste del ballo” resta un enigma. Gli storici e i medici hanno proposto diverse spiegazioni, che spaziano dal consumo di segale contaminata da ergot, un fungo allucinogeno, a uno stato di isteria collettiva scatenata dalle condizioni di vita difficili e dalla tensione sociale. La teoria dell’ergotismo si basa sul fatto che il fungo può provocare convulsioni e allucinazioni, ma non spiega del tutto la natura specifica del fenomeno.

L’interpretazione psicologica, invece, suggerisce che la danza fosse una forma di sfogo di fronte a un contesto di povertà, carestie e malattie. In questo senso, l’epidemia di ballo di Strasburgo potrebbe rappresentare uno dei primi casi documentati di isteria di massa. La mancanza di un vero rimedio o di una cura adeguata per questi disturbi all’epoca potrebbe aver contribuito a far degenerare la situazione.

Il fenomeno della “Danza della Morte” terminò quasi improvvisamente dopo alcune settimane, lasciando dietro di sé una città sconcertata e diverse vittime. Da allora, è diventato un episodio emblematico per comprendere la fragilità della psiche umana di fronte alle avversità e la capacità di una comunità di lasciarsi travolgere dal contagio emotivo. La storia resta ancora oggi un monito su come il mistero possa insinuarsi nella vita quotidiana e trasformare una città in un teatro dell'assurdo.