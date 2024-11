Spagna, re Felipe colpito con fango e pietre durante la visita a Paiporta La regina in lacrime dopo che la falla ha gridato loro "Assassini, andate via, assassini"

Una folla di sopravvissuti infuriati ha lanciato grumi di fango lasciati dalle inondazioni causate dalla tempesta contro la coppia reale spagnola domenica durante la loro prima visita all'epicentro del più mortale disastro naturale della loro nazione nella memoria vivente. L'emittente nazionale spagnola ha riferito che il fuoco di sbarramento includeva alcune rocce e altri oggetti e che due guardie del corpo sono state curate per le ferite. Uno è stato visto con una ferita sanguinante sulla fronte.

È stato un incidente senza precedenti per una casa reale che crea con cura l'immagine di monarchi adorati dal loro paese di oltre 48 milioni di persone. La furia si è scatenata contro uno stato che sembra sopraffatto e incapace di soddisfare le esigenze di persone abituate a vivere sotto un governo efficace. I funzionari hanno anche allontanato in fretta il primo ministro Pedro Sánchez dalla scena subito dopo che il suo contingente ha iniziato a camminare per le strade coperte di fango di una delle aree più colpite, dove sono morte oltre 60 persone e migliaia di vite sono state distrutte. Il disastro alimentato dal cambiamento climatico ha ucciso almeno 205 persone nella Spagna orientale. "Fuori! Fuori!" e "Assassini!" ha urlato la folla nella città di Paiporta, tra gli altri insulti.

Le guardie del corpo hanno aperto gli ombrelli per proteggere i reali e altri funzionari dal fango lanciato. La polizia ha dovuto intervenire, alcuni ufficiali a cavallo, per tenere indietro la folla di diverse decine di persone, alcuni armati di pale e pali. La regina Letizia scoppiò a piangere in segno di compassione dopo aver parlato con diverse persone, tra cui una donna che piangeva tra le sue braccia.

Più tardi, una delle guardie del corpo della regina aveva una ferita sanguinante sulla fronte. Ma anche dopo essere stato costretto a cercare protezione, il re FelipeVI, con macchie di fango sul viso, rimase calmo e fece diversi tentativi di parlare con i singoli residenti. Insistette nel cercare di parlare con le persone mentre cercava di continuare la sua visita. Parlò con diverse persone, dando pacche sulla schiena a due giovani e condividendo un rapido abbraccio, con macchie di fango sul suo impermeabile nero.

Tuttavia, una donna colpì un'auto ufficiale con un ombrello e un'altra le diede un calcio prima che partisse a tutta velocità. Sebbene siano lontani dal risvegliare la passione che gli inglesi hanno per i loro reali, gli eventi pubblici di Felipe e Letizia sono solitamente accolti da folle di fan. Il 56enne Felipe salì al trono quando suo padre, Juan Carlos, abdicò nel 2014 dopo essere stato macchiato da scandali finanziari e personali auto-prodotti. Felipe fece immediatamente una nuova figura, rinunciando alla sua eredità personale e aumentando la trasparenza finanziaria della sua casa reale. Lui e la 52enne Letizia, ex giornalista, dedicano una parte significativa della loro agenda pubblica a cause culturali e scientifiche. Le visite ai siti delle tragedie nazionali fanno anche parte dei doveri reali per i monarchi visti come una forza stabilizzatrice in una monarchia parlamentare restaurata dopo la morte del dittatore Francisco Franco nel 1975.

Ma la rabbia pubblica per la gestione casuale della crisi è cresciuta. Felipeha sentito qualche sberleffo quando ha preso parte a un omaggio ai morti di un mortale attacco terroristico del 2017 a Barcellona, ??ma non era niente di paragonabile al ricevimento di domenica. La regina aveva piccole macchie di fango sulle mani e sulle braccia mentre parlava alle donne. "Non abbiamo acqua", le ha detto una donna. Molte persone non hanno ancora acqua potabile cinque giorni dopo l'alluvione.

La copertura di Internet e telefonia mobile rimane discontinua. La maggior parte delle persone ha riavuto la corrente elettrica solo sabato. Negozi e supermercati sono in rovina e Paiporta, 30.000 abitanti, ha ancora molti isolati completamente intasati da cumuli di detriti, innumerevoli auto distrutte e un onnipresente strato di fango. Migliaia di persone hanno avuto le loro case distrutte da un'ondata di fango simile a uno tsunami e l'indignazione per la cattiva gestione del disastro è iniziata.

Le inondazioni avevano già colpito Paiporta quando i funzionari regionali hanno diramato un avviso per i telefoni cellulari. Sembrava due ore troppo tardi. Un'ulteriore rabbia è stata alimentata dall'incapacità dei funzionari di rispondere rapidamente alle conseguenze. La maggior parte della pulizia degli strati e strati di fango e detriti che hanno invaso innumerevoli case è stata fatta dai residenti e da migliaia di volontari.

"Abbiamo perso tutto!" ha urlato qualcuno. Le grida di domenica includevano richieste rivolte al presidente regionale di Valencia Carlo Mazón, la cui amministrazione è responsabile della protezione civile, di dimettersi, così come "Dov'è Pedro Sánchez?"

"Capisco l'indignazione e ovviamente sono rimasto per riceverla", ha detto Mazón su X. "Era un mio obbligo morale e politico. L'atteggiamento del re stamattina è stato esemplare".