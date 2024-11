Stellantis taglia 1.100 posti di lavoro in Jeep in Ohio, timori per l'Italia Se la logica è adattare la produzione alle vendite, gli stabilimenti sono tutti a rischio tagli

Il gruppo automobilistico Stellantis ha annunciato che licenzierà 1.100 lavoratori dello stabilimento di Toledo in Ohio, per «recuperare» competitività. È quanto indica il gruppo in una nota. I lavoratori coinvolti nei tagli sono quelli che si occupano dell'assemblaggio di vetture Jeep, dove d'ora in poi lavorerà un solo turno invece di due. Inoltre, alcune attività, ovvero 400 dipendenti, «saranno trasferite a un fornitore di servizi esterno».

Secondo Stellantis, ciò significa adattare la produzione alle vendite, che sono scese del 20% nel terzo trimestre a 1,15 milioni di veicoli consegnati. Il fatturato del gruppo è sceso in questo periodo in Nord America (-42%, a 12,4 miliardi di euro) a causa del calo delle vendite e delle promozioni lanciate per ridurre le scorte di veicoli.

«Queste misure sono difficili da adottare, ma sono necessarie per consentire all’azienda di riconquistare il proprio vantaggio competitivo e, in ultima analisi, riportare la produzione ai livelli precedenti», spiega Stellantis. I tagli saranno effettivi a partire dal 5 gennaio 2025.