Hezbollah sotto assedio, presa Aleppo i ribelli puntano su Damasco "Vogliamo evitare che ci sia una presenza permanente dei miliziani sciiti arrivati dal Libano"

Un ufficiale dei ribelli siriani ha dichiarato in un'intervista alla tv israeliana Channel 12 che "l'intera provincia di Idlib e i suoi sobborghi sono stati conquistati, così come Aleppo, tranne alcune zone, e stanno avanzando verso la regione di Hama".

"Abbiamo esaminato gli eventi nel sud del Libano e li abbiamo seguiti, così come la questione dell'accordo di tregua, e abbiamo capito la possibilità che i membri di Hezbollah possono trasferirsi dal Libano in Siria. Pertanto, non c'era altra scelta (che attaccare)", ha detto l'ufficiale. "Vogliamo evitare che ci sia una presenza permanente dei miliziani sciiti arrivati dal Libano, che si trovano in Siria e che sono schierati accanto al regime di Assad. Vogliamo ostacolare il piano dell'Iran di rimanere in Siria".

Secondo l'ufficiale del gruppo dei ribelli, "questo è il momento giusto". "Non permetteremo agli iraniani di stabilirsi nelle nostre regioni. La rivoluzione siriana ha ricevuto supporto dall'Iran e dalla Russia, e ha invaso le nostre aree con il sostegno internazionale, in un contesto di silenzio internazionale. Perciò, il nostro obiettivo è rovesciare il regime di Assad". Channel 12 riferisce anche che l'esponente dell'opposizione siriana Fahd al-Masri, attualmente residente a Parigi, ha chiesto "alla leadership israeliana di lanciare attacchi intensivi a partire da oggi contro le posizioni e le forze delle milizie identificate con l'Iran in territorio siriano. È necessario colpire questi siti a Homs, a Damasco e al confine con il Libano. Ciò contribuirà a ripulire le terre siriane. Dalla presenza libanese e dalla presenza militare di Hezbollah e dalle armi della piovra iraniana".

Quel che è certo è l'intesificarsi degli scontri tra le forze curde e l'Esercito nazionale siriano (Ens, coalizione armata sostenuta dalla Turchia) nella campagna settentrionale di Aleppo, nel nord-ovest della Siria. Lo riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una rete di contatti sul campo, aggiungendo che le fazioni ribelli hanno bombardato con l'artiglieria i villaggi di Sheikh Is, Maranaz e Umm al Hush nella campagna settentrionale di Aleppo, nelle aree in cui sono dispiegate le forze curde. La stessa fonte riferisce che l'Ens ha preso il controllo dele citta' di Al Safira e Khanaser, nella campagna orientale di Aleppo, e dell'aeroporto militare di Kuweires, dopo violenti scontri con le forze governative che hanno provocato l'uccisione di 9 militari e la cattura di altri 7.