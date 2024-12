Migliaia di soldati americani sono in Siria su base "temporanea" Il generale Ryder ha spiegato che l'aumento delle truppe non è correlato alla presa di Damasco

Duemila soldati americani sono in Siria, più del doppio del numero che i funzionari avevano citato per mesi, secondo il maggiore generale Pat Ryder, portavoce del Pentagono. Sono lì su base "temporanea", ha detto, per supportare le "forze ufficiali dispiegate di base" coinvolte in una missione per impedire ai militanti dello Stato islamico di trarre vantaggio dalla mutevole situazione in Siria.

Il generale Ryder ha affermato che l'aumento delle truppe non è correlato alla cacciata del presidente Bashar al-Assad da parte dei ribelli questo mese.

Dopo il crollo del governo di Assad, Israele e Turchia hanno lanciato operazioni militari in Siria e gli USA hanno condotto decine di attacchi contro obiettivi dello Stato Islamico. Guarda le mappe delle mosse di Israele in Siria. A Homs i siriani di questa antica città stanno tornando a casa.

Russia: il presidente Vladimir Putin ha incolpato l'Iran per non essere riuscito a fermare i ribelli, senza menzionare la decisione della Russia di non aiutare al-Assad. Con la sua roccaforte siriana in dubbio, la Russia ha inviato aerei cargo in Libia, dove ha anche una presenza militare.

Guerra a Gaza: Gli operatori sanitari di uno degli ultimi ospedali funzionanti nel nord di Gaza hanno dichiarato di essere stati duramente attaccati da Israele questa settimana. "Vogliamo solo pietà", ha detto un'infermiera.

Un piccolo numero di malati e feriti di Gaza hanno ottenuto il permesso di essere curati all'estero. Ecco come ci arrivano .