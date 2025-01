Gaza, ufficiale: morti otto dei 26 ostaggi ancora nelle mani di Hamas La conferma arrivata anche dai servizi segreti israeliani

Secondo funzionari israeliani, otto dei 26 ostaggi che Hamas dovrebbe riportare in Israele nelle prossime settimane, come parte dell'accordo di cessate il fuoco di Gaza, sono morti . Quelle informazioni, che Hamas ha dato a Israele domenica, corrispondevano alle scoperte dell'intelligence israeliana, secondo un portavoce del governo, David Mencer. Ha detto che l'elenco fornito da Hamas non specificava per nome quali ostaggi erano morti. A otto famiglie è stato detto che c'è un'alta probabilità che i loro parenti non torneranno vivi, ha detto Mencer.

Il dolore di un fratello: parlando ieri al parlamento israeliano, Dani Elgarat, il cui fratello Itzik Elgarat è ostaggio, ha detto che la sua famiglia si aspettava di ricevere il suo corpo, in base a quanto era stato detto loro. Ha detto di credere che la vita di suo fratello avrebbe potuto essere salvata se fosse stato raggiunto prima un accordo di cessate il fuoco.

